Millie Bobbie Brown ve Chris Pratt'in başrolde yer aldığı "The Electric State (Sahte Ülke)" filminin fragmanı paylaşıldı

Simon Stalenhag imzalı çizgi romandan uyarlanan film Russo Kardeşler imzası taşıyor. Millie Bobbie Brown ve Chris Pratt'in başrolünü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda, Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Jason Alexander, Woody Norman ve Giancarlo Esposito yer alıyor.

SANAL ÜLKE FİLMİNİN KONUSU

Küçük kardeşini bulabilmek için Amerika’nın Batı Yakası’nı boydan boya dolaşan, öksüz genç kız Michelle'nin yolculuğunu konu alıyor. Bu yolculukta ona bir robot ve sıra dışı bir gezgin eşlik ediyor.