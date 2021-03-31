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Mortal Kombat filminden sevenlerini üzen haber! Vizyon tarihi değişti

Seray Üstün Seray Üstün
31.03.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyun dünyasının popüler serilerinden Mortal Kombat bir kez daha filme uyarlanıyor. Oyunun tutkunlarının merakla beklediği filmden kötü haber geldi. Filmin vizyon tarihi değişti.

Mortal Kombat filminden sevenlerini üzen haber! Vizyon tarihi değişti

Oyun dünyasının sevilen yapımlarından Mortal Kombat bu sefer +18 olarak filme uyarlandı. HBO Max üzerinden izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan filmin yayın tarihi ertelendi. Filmin gösterimi 16 Nisan 2021 tarihinden 23 Nisan 2021’e çekildi.

Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor. Filmin vizyon tarihi 23 Nisan 2021 olarak yeniden düzenlendi. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek.

+18 Mortal Kombat filminden ilk fragman geldi+18 Mortal Kombat filminden ilk fragman geldi


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