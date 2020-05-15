Milyarder pedofil Jeffrey Epstein belgeselinden ilk fragmanı yayımladı

ABD'li milyarder pedofil Jeffrey Epstein’ı konu alan Netflix belgesel dizisinden ilk fragman yayımlandı.

IndieWire'da yer alan habere göre Jeffrey Epstein: Korkunç Zengin (Jeffrey Epstein: Filthy Rich) adlı belgesel dizi, cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein’ın adaletten kaçmak için zenginliğini ve gücünü nasıl kullandığını inceliyor.

Suç belgeseli türündeki dizide, mağdurlarla röportajlar da yer alıyor.

4 bölümden oluşacak mini dizi 27 Mayıs'ta Netflix'te yayımlanacak.

ABD’de onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel amaçlı insan kaçakçılığı ve fuhuş ağı kurma suçlamalarından tutuklu bulunan Jeffrey Epstein’ın Ağustos 2019’da “hücresinde intihar ettiği” haberi ülkenin gündemine oturmuştu.

Bir zamanlar yakın arkadaş çevresinde Bill Clinton, Donald Trump ve Prens Andrew gibi isimlerin bulunduğu Epstein’ın Haziran 2020’de hakim karşısına çıkarılması bekleniyordu.

İntihar gözetiminden çıkarıldıktan sonra “yaşamına son verdiği” söylenen Jeffrey Epstein karanlık sırlarıyla öldü.



