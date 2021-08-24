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Milyarder Rihanna’dan havuzda kalça pozu

24.08.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcılıktan çok iç çamaşırı markası Savage X Fenty ile gündemde olan Rihanna, geçtiğimiz günlerde bu işinden kazandığı servet sayesinde adını milyarderler arasına yazdırmayı başarmıştı. Ünlü isim markasının ürünlerini tanıtmak için havuzdan verdiği pozlarla gündeme bomba gibi düştü.

Milyarder Rihanna’dan havuzda kalça pozu

Rihanna, tasarım işini çok sevdi. Son olarak 2016 yılında Anti albümünü çıkaran Rihanna, hayranları ondan sabırsızlıkla yeni şarkılar beklese de zamanının neredeyse tamamını kendi markası Savage X Fenty’nin yeni ürünleri için harcıyor.

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33 yaşındaki ödüllü şarkıcı, markasının kırmızı iç çamaşırlarını ve lateks pantolununu tanıtmak için havuzdan yeni paylaşımlar yaptı.

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Rihanna, iddialı pozlarını hem kendi Instagram hesabından hem de markasının hesabından paylaştı.

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Rihanna, birbirinden iddialı pozlarını “Milyar dolarlık gülümseme” başlığıyla yayınladı.

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Rihanna’nın havuzdan paylaştığı iç çamaşırlı pozları takipçilerinde kafa karışıklığına neden oldu. Bazı kullanıcılar, “yeni moda iç çamaşırıyla yüzmek mi?” diye sorarken bazıları ise Rihanna’nın mayo işine de gireceğini ima eden paylaşımlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Rihanna Instagram
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