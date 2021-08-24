Milyarder Rihanna’dan havuzda kalça pozu

Rihanna, tasarım işini çok sevdi. Son olarak 2016 yılında Anti albümünü çıkaran Rihanna, hayranları ondan sabırsızlıkla yeni şarkılar beklese de zamanının neredeyse tamamını kendi markası Savage X Fenty’nin yeni ürünleri için harcıyor.

33 yaşındaki ödüllü şarkıcı, markasının kırmızı iç çamaşırlarını ve lateks pantolununu tanıtmak için havuzdan yeni paylaşımlar yaptı.

Rihanna, iddialı pozlarını hem kendi Instagram hesabından hem de markasının hesabından paylaştı.

Rihanna, birbirinden iddialı pozlarını “Milyar dolarlık gülümseme” başlığıyla yayınladı.

Rihanna’nın havuzdan paylaştığı iç çamaşırlı pozları takipçilerinde kafa karışıklığına neden oldu. Bazı kullanıcılar, “yeni moda iç çamaşırıyla yüzmek mi?” diye sorarken bazıları ise Rihanna’nın mayo işine de gireceğini ima eden paylaşımlarda bulundu.



