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Milyon lira günlerce posta kutusunda beklemiş! Alınan doğum günü hediyesi şok üstüne şok yarattı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.12.2024 13:55
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Doğum günü için kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından hediye olarak verilen loto bileti, kadının hayatını değiştirdi! Başta sadece 20 dolar kazandığını sanan kadın, biletini kontrol edince 2,3 milyon euro kazandığını öğrendi. Şanslı kadın, "Şimdiye kadar aldığım en büyük hediye" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Milyon lira günlerce posta kutusunda beklemiş! Alınan doğum günü hediyesi şok üstüne şok yarattı...

Doğum günü için ne hediye alacaklarını bilemeyen kayınvalidesi ve kayınpederi, genç kadına sıra dışı bir sürpriz yapmaya karar verdi. Loto bileti! Ancak, bilet doğrudan verilmek yerine, kadının evinin posta kutusuna gizlice bırakıldı. Kimse, şanslı kadının büyük ikramiyeyi kazanacağından habersizdi.

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O 20 DOLAR SANDI ANCAK 115 BİN KATI ÇIKTI!

Kadın, doğum günü kutlamasını dışarıda geçirdikten sonra hediyelerini açmak için birkaç gün bekledi. Biletin üç gündür postta kutusunda olduğunu fark etti. Kontrol ettiğinde ise sadece 20 dolar kazandığını sandı. Ancak biletin doğruluğunu kontrol etmek için gittiği ofiste karşılaştığı manzara, hayatının şokunu yaşamasına neden oldu. Loto bileti, tam 2,3 milyon euro kazandırıyordu!

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"ŞİMDİYE KADAR ALDIĞIM EN BÜYÜK HEDİYE"

İsminin açıklanmasını istemeyen şanslı kadın, "Böylesine büyük bir ödül kazandığıma inanmak çok zor. Hâlâ gerçek dışı geliyor. Şimdiye kadar aldığım en büyük hediye" diyerek kazandığı muazzam ödülle ilgili şaşkınlığını dile getirdi. Moonta’da yaşayan kadın, nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
hediye bilet doğum günü milyoner
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