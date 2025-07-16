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Milyonda bir ihtimal gerçekleşti! Yetkililere haber verdiler! Mahalleliyi şoka soktu

Malatya'da besici İbrahim Üstün'e ait büyükbaş hayvan doğum yaptı. Doğumu farklı kılan ise buzağının çift başlı doğması oldu. Mahalleliyi şoka sokan olay sonrası besici, sorunun tohumla yada yem kaynaklı olabileceğinden şüphelendiklerini ve yetkililerle irtibata geçtiklerini anlattı.

Milyonda bir ihtimal gerçekleşti! Yetkililere haber verdiler! Mahalleliyi şoka soktu

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı İkinciler Mahallesi ilginç bir olaya tanıklık etti. Besici İbrahim Üstün'e ait büyükbaş hayvan doğum yaptı. Buzağı iki başlı doğdu.

Milyonda bir ihtimal gerçekleşti! Yetkililere haber verdiler! Mahalleliyi şoka soktu 1

Mahallede şaşkınlığa neden olan olayda, duruma anlam veremediklerini belirten çiftçi İbrahim Üstün, bugüne kadar benzer bir durumla hiç karşılaşmadıklarını ifade etti.

YETKİLİLERLE İLETİŞİME GEÇTİLER

Olayın incelenmesini isteyen Üstün, sorunun tohumla ya da yem kaynaklı olabileceğinden şüphelendiklerini ve bu konuda bazı yetkililerle iletişime geçtiklerini kaydetti.

Milyonda bir ihtimal gerçekleşti! Yetkililere haber verdiler! Mahalleliyi şoka soktu 2

İkinciler Mahallesi Muhtarı Mahmut Altan da şimdiye dek böyle bir vaka ile karşılaşmadıklarını belirterek, olayın detaylı şekilde araştırılması gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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