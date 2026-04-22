Milyonerin oğlunun acı sonu: Tatil cennetinde parçalayıp atmışlar!

Ukraynalı zengin bir iş insanının oğlu Igor Komarov’un korkunç sonu uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Tatil için gittiği Bali’de kaçırılan 28 yaşındaki Komarov’un parçalanmış cesedine ulaşıldı.

SOSYAL MEDYA DETAYI KAN DONDURDU

15 Şubat’ta kaçırılan Igor Komarov’un, influencer sevgilisi Yeva Mishalova’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hedef haline geldiği öne sürüldü. İddiaya göre Mishalova’nın konum etiketli paylaşımları, Komarov’un yerinin adım adım tespit edilmesine yol açtı.

Kaçırıldıktan sonra paylaşılan dehşet verici videoda Komarov’un ağır işkenceye maruz kaldığı görüldü. Fidye olarak yaklaşık 7 milyon sterlin talep eden saldırganlar, genç adamın hayatı karşılığında ödeme yapılmasını istedi. Videoda Komarov’un “Uzuvlarımı kestiler, durumum çok kötü” diyerek yardım istediği anlar dikkat çekti.

PARÇALANMIŞ CESET BULUNDU

Olaydan yaklaşık iki hafta sonra Bali’nin doğu kıyısındaki bir nehir ağzında insan uzuvları ve kafası bulundu. Yapılan DNA incelemeleri sonucu parçaların Igor Komarov’a ait olduğu kesinleşti. Polis, cesedin baş, bacak ve iç organlarının parçalandığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında bir kiralık araç ve villada bulunan kan izlerinin de Komarov’a ait olduğu belirlendi. Güvenlik kameraları ve elde edilen deliller doğrultusunda biri sahte pasaport kullanan şüpheli olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

SEVGİLİSİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Tüm yaşananlara rağmen Yeva Mishalova’nın sosyal medya paylaşımlarına devam etmesi dikkat çekti. Mishalova’nın Komarov ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı “Seni seviyorum” notuyla paylaşması gündem oldu.