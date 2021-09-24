Milyonların önünde açıkladı! Berfu Yenenler'den aldatma itirafı

2015 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, Eser Yenenler ile yaptığı evlilikten sonra geniş kitlelerce tanınmıştı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Berfu Yenenler, Aslı Şafak'la İşin Aslı programının konuğu oldu. Aslı Şafak'ın ''Hiç aldattın mı?'' sorusuna ''Aldattım'' yanıtı veren Berfu Yenenler, ''Aldatmışımdır ya. Ergenlikte, lise zamanlarında muhakkak birini duygusal olarak aldatmışımdır. Onunlayken bir başkasından hoşlanmışımdır. Öyle aldatmaktan bahsediyorum'' dedi.

''ÖTEKİ SINIFTAKİNİ DE SEVİYORMUŞUM''

Berfu Yenenler, Aslı Şafak'ın ''Kimi aldattın?'' sorusuna şu yanıtı verdi: Fiziksel olarak aldatma değil de, duygusal olarak olmuştur. Olur ya öyle lise de, yan sınıftakini de seviyorum ama öteki sınıftakini de seviyormuşum. Ay karşıdaki de çok tatlıymış falan. O zamanlardan bahsediyorum.

YENİDEN ANNE OLACAK MI?

Berfu Yenenler, Aslı Şafak'ın ''Çocuk olacak mı?'' sorusuna ''Bilmiyorum. Biz çocuklu hayatı seviyoruz. Kalabalık yaşamayı çok seviyoruz. Eser de öyle büyümüş zaten. İnşallah maddi manevi gücümüz el verirse, bir tane daha çocuk neden olmasın?'' yanıtını verdi.

ESER YENENLER, TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATTI

Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı: Berfu bana Instagram'dan "Hey" yazdı. Ben de "Ney" yazdım. Profiline baktım, 'Miss Turkey, Endüstri mühendisi'. 'Bu kombinasyon bana yazmıyordur herhalde, sahte hesap falan mı' diye düşünüp önce usturuplu yaklaştım. O kadar usturuplu ki dokuz ay görüşmedik.

''BERFU SURATIMA BAKMADI''

Aynı şehirdeyiz ama mesajlaşma çok iyi gidiyordu. Birbirimize akıl danışmaya başladık, dert ortağı olduk. Altıncı ayda falan 'Ya görüştüğümüzde umduğumuz gibi geçmezse' diye istemedik. 'TBT' isimli oyunumu izlemeye geldi. Ama ben sahnedeyken başkasını o zannettim, bütün oyunu başkasına oynadım... Meğer Berfu diğer masadaymış. Hiç suratıma bakmadı. Tam giderken yardımcım fark etti, çağırdı. Kuliste karşılaştık ve o an teslimiyeti yaşadım. Aşırı güven duygusu geldi. El ele tutuştuk ve bir daha bırakmadık.



