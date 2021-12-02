MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mine Koşan’dan kötü haber! Zatürre olduğunu açıkladı

Mine Koşan’dan kötü haber! Zatürre olduğunu açıkladı

02.12.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta şarkıcı Mine Koşan, hayranlarını korkuttu. Bir süredir hasta olduğunu söyleyen şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19 PCR testinin negatif çıktığını belirterek, zatürre başlangıcı teşhisi konulduğunu açıkladı.

Mine Koşan’dan kötü haber! Zatürre olduğunu açıkladı

Mine Koşan, zatürreye yakalandığını duyurdu. 4 Aralık tarihinde konser vermeye hazırlanan şarkıcı, hastalığı yüzünden konseri ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

mine-kosan-aciklama

İşte Mine Koşanın açıklamasının tamamı:

2-3 gündür yaşadığım şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı sebebiyle doktoruma başvurdum. Çok şükür PCR testim negatif çıktı. Zatürre başlangıcı teşhişi konuldu. Evde tedavim devam ediyor ve dinleniyorum...

4 Aralık Cumartesi, Küba Dragos programımı doktorumunda izin vermemesi ve biraz daha dinlenmem gerketiği dolayısıyla siz değerli gönül dostlarımdan özür dileyerek ertelemek zorunda kaldım.

Sağlık herşeyden önemli. Affınıza sığınıyorum. Belirlenen yeni tarihte görüşmek dileğiyle...

Mine Koşan

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı! Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı!
PARTNER Sınırları yine zorladı! Sınırları yine zorladı!
Ebru Şallı ateş püskürdü: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar!Ebru Şallı ateş püskürdü: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar!
Anahtar Kelimeler:
Mine Koşan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi

Bakan değişikliği sonrası siyasilerden ilk tepki

Bakan değişikliği sonrası siyasilerden ilk tepki

Erdoğan'ın paylaşımına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Erdoğan'ın paylaşımına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

90+4'te forvet kaleye geçti!

90+4'te forvet kaleye geçti!

Maç yarıda kaldı! Oyuncular soyunma odasına gitti

Maç yarıda kaldı! Oyuncular soyunma odasına gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüştü

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Bu sefer kızının yanında öpüştü! Tepki yağdı

Bu sefer kızının yanında öpüştü! Tepki yağdı

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Bomba iddia! "Terk ettiği konuşuluyor"

Bomba iddia! "Terk ettiği konuşuluyor"

'Eskortluk' açıklaması sonrası ilginç pozlar

'Eskortluk' açıklaması sonrası ilginç pozlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.