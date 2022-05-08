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Mine Tugay'dan gece vakti gelen itiraf! "Keşke her insan kendisiyle cesurca yüzleşse"

08.05.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen oyuncu Mine Tugay sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Tugay, geç bir saatte yaptığı Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile akıllara soru işareti bıraktı.

Mine Tugay'dan gece vakti gelen itiraf! "Keşke her insan kendisiyle cesurca yüzleşse"

Ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram gece vakti Instagram hesabından kafa karıştırıcı bir paylaşımda bulundu. Oyuncu Mine Tugay Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

KEŞKE HER İNSAN KENDİSİYLE CESURCA YÜZLEŞSE

Şu sıralarda yeni dizi Gülümse Kaderine adlı yapımda rol alan oyuncu Mine Tugay, "Kaliteli bir sohbet kadar insana iyi gelen başka bir şey yok, keşke her insan kendisiyle cesurca yüzleşse"şeklinde bir paylaşımda bulundu. Tugay'ın bu paylaşımını gören takipçileri neden böyle bir paylaşım yaptığını, ne anlatmak istediğini anlamaya çalıştı.

Mine Tugay'dan gece vakti gelen itiraf!

MİNE TUGAY KİMDİR?

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 yılında dünyaya geldi. Subay olan babasının görev yeri olan Konya'da doğdu. Yeni Levent Lisesi'ni bitirdi. Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile adım attı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı. Ancak aralarında Özge Özberk ve Özgü Namal'ın da bulunduğu 15 kişilik sınıftan 'disiplinsizlik' iddiasıyla uzaklaştırılan 13 kişiden biri oldu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazandı. Konservatuvardan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında oynamaya başladı.

2003 Yılında Işıl Kasapoğlu rejisiyle Onikinci Gece ve Kuşlar Meclisi oyunlarında oynadı. Aynı yıl Gülbeyaz adlı televizyon dizisinde rol aldı. 2004 yılında Adı Aşk Olsun adlı dizide ve Gönül Yarası adlı sinema filminde rol aldı. Aynı yıl Semaver Kumpanya'da Işıl Kasapoğlu ve Bülent Emin Yarar rejisiyle Mem ile Zin adlı oyunda oynadı.

'Gülbeyaz', 'Adı Aşk Olsun', 'Aliye', 'Gülpare', 'Behzat Ç'. 'Bir Ankara Polisiyesi', 'Kalps Hırsızı', 'Paramparça' gibi dizilerde sergilediği oyunculuk performansıyla izleyicinin gönlünde taht kuran ve güzelliğiyle her daim dikkat çeken ünlü oyuncu Mine Tugay'ın geçtiğimiz günlerde deniz kıyısında sütyeniyle verdiği poz çok konuşulmuştu.

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Mine Tugay
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