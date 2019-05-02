Mine Tugay'dan itiraf gibi yanıt

Şimdilerde Zalim İstanbul adlı dizide Şeniz adlı kötü bir karakteri canlandıran oyuncu Mine Tugay, geride bıraktığımız gün instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. İki milyonu aşan takipçisinden kendisine sorular yöneltmesini isteyen Tugay, verdiği cevaplarla samimiyetini ortaya koydu. Kendisine yöneltilen pek çok soruya içtenlikle yanıt veren 40 yaşındaki Tugay’ın evlilik ve çocukla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıt adeta bir itiraf gibi oldu.



