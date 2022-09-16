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Mine Tugay'dan şaşırtan çocuk itirafı! "30'lu yaşlarda çocuk istemiştim ama..."

16.09.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda Medcezir, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Zalim İstanbul ve Gülümse Kaderine gibi pek çok farklı yapımda rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan 44 yaşındaki isim, bu kez takipçilerinin sorularına samimi yanıtlar verdi. Tugay'ın çocuk itirafı ise şaşırttı.

Mine Tugay'dan şaşırtan çocuk itirafı! "30'lu yaşlarda çocuk istemiştim ama..."

Gülbeyaz dizisi ile televizyon sektörüne giriş yapan Mine Tugay, Instagram paylaşımlarıyla çokça gündeme geliyor. Sosyal medya hesabında 3,8 milyon takipçi kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, yaptığı çocuk itirafıyla şaşırttı.

MİNE TUGAY'IN ÇOCUK İTİRAFI ŞAŞIRTTI!

Ekranlarda son olarak Gülümse Kaderine dizisinde yer alarak Neval karakterine hayat veren Mine Tugay, takipçilerinin sorduğu soruları sosyal medya üzerinden yanıtladı.

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44 yaşındaki oyuncu, takipçisinden gelen "Bence sen hiç çocuk sahibi olmayı istememişsindir" yorumuna yanıt vererek bir dönem çocuk sahibi olmak istediğini açıkladı.

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"30'LU YAŞLARIMDA ÇOK İSTEDİĞİM BİR DÖNEM OLDU"

"Bence ile başlayıp karşı taraf hakkında fikir sahibi olan cümleler genellikle yanlış oluyor." diyen Tugay, "Ben bunu bir soru olarak alıyorum. 30'lu yaşlarımda çok istediğim bir dönem oldu. Hormonlarımdan dolayı. Ama evet, öyle çok çocuk isteyen biri değilim." yanıtını verdi.

İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Mine Tugay Gülümse Kaderine dizisi medcezir öyle bir geçer zaman ki zalim istanbul
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