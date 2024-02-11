Mine Tugay'dan yıllar sonra gelen Medcezir itirafı! Apar topar diziden çıkartılmıştı

Başrollerini Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Medcezir dizisinde Ender rolüne hayat veren Mine Tugay sosyal medyada gündem oldu.

Mine Tugay'ın canlandırdığı Ender Serez karakteri dizide beklenmedik bir trafik kazası geçirmiş ve ardından da diziye veda etmişti. Tugay o dönem aniden diziden çıkarıldığını ve bu durumu da "final bölümünde öğrendim karakterin öğrenildiğini tüm yaz da bilgi verilmedi" demişti.

Yıllar sonra Mine Tugay'dan yeni bir açıklama geldi. Takipçileriyle soru cevap yapan güzel oyuncu "O süreçte çok tatsız şeyler yaşadım benim için yıkıcı oldu. O yüzden de o anlamda dönmek istemezdim tabii" dedi.

Mine Tugay'ın, dizinin yönetmeni olan Ali Bilgin'in sevgilisi Defne Kayalar'ın rolünü arttırdığı için Tugay'la gerginlik yaşadığı ve bu yüzden de Tugay'ın diziden çıkartıldığı iddia edilmişti. Ancak konu hakkında ne 'Medcezir' ekibi ne de Mine Tugay bir açıklama yapmamıştı.







