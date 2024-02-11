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  4. Mine Tugay'dan yıllar sonra gelen Medcezir itirafı! Apar topar diziden çıkartılmıştı

Mine Tugay'dan yıllar sonra gelen Medcezir itirafı! Apar topar diziden çıkartılmıştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.02.2024 07:31 | Son Güncelleme:
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2013-2015 yılları arasında Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir'de rol alırken diziden apar topar çıkarılan Mine Tugay sözleriyle dikkat çekti. Sosyal medyada soru-cevap yapan Tugay'ın Medcezir açıklaması gündem oldu.

Başrollerini Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Medcezir dizisinde Ender rolüne hayat veren Mine Tugay sosyal medyada gündem oldu.

Mine Tugay'ın canlandırdığı Ender Serez karakteri dizide beklenmedik bir trafik kazası geçirmiş ve ardından da diziye veda etmişti. Tugay o dönem aniden diziden çıkarıldığını ve bu durumu da "final bölümünde öğrendim karakterin öğrenildiğini tüm yaz da bilgi verilmedi" demişti.

Yıllar sonra Mine Tugay'dan yeni bir açıklama geldi. Takipçileriyle soru cevap yapan güzel oyuncu "O süreçte çok tatsız şeyler yaşadım benim için yıkıcı oldu. O yüzden de o anlamda dönmek istemezdim tabii" dedi.

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Mine Tugay'ın, dizinin yönetmeni olan Ali Bilgin'in sevgilisi Defne Kayalar'ın rolünü arttırdığı için Tugay'la gerginlik yaşadığı ve bu yüzden de Tugay'ın diziden çıkartıldığı iddia edilmişti. Ancak konu hakkında ne 'Medcezir' ekibi ne de Mine Tugay bir açıklama yapmamıştı.

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Mine Tugay sosyal medya i serenay sarıkaya karakteri
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