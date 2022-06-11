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Mine Tugay güneşlenirken mayolu pozlarıyla nefes kesti! "Sen varken güneş açmasına gerek yok"

11.06.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu MineTugay, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerinin nefeslerini kesmeye devam ediyor. Son olarak Gülümse Kaderine dizisinde Neval karakterine hayat veren Mine Tugay, dizinin final yapmasıyla birlikte tatile kaçtı. Tatil pozlarını paylaşan güzel oyuncu, güneşlenirken verdiği mayolu pozlarıyla resmen büyüledi.

Mine Tugay güneşlenirken mayolu pozlarıyla nefes kesti! "Sen varken güneş açmasına gerek yok"

Gülümse Kaderine dizisinde Neval karakterini canlandıran Mine Tugay, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta mest ediyor. Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan Mine Tugay, son olarak sütyensiz pozlarıyla sosyal medyayı sallayan isim olmuştu. Çıktığı tatilden mayosuyla güneşlenirken pozlarını sergileyen güzel oyuncu, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

GÜNEŞLENİRKEN MAYOSUYLA POZ VERDİ!

Instagram hesabından sık sık fiziğini ve güzelliğini paylaşan güzel oyunu, son olarak güneşlenirken verdiği mayolu pozlarıyla olay yarattı.

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Düzgün fiziğiyle takipçilerinin dikkatini çeken Mine Tugay'ın cesur pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırmayı ihmal etmedi.

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Güzel oyuncunun pozlarına takipçileri yorum yapmayı ihmal etmedi. Mine Tugay'ın "Hafta sonu yağmurlu mu?" sözleriyle yaptığı mayolu paylaşımlarının altına takipçilerinden bazıları, "Sen varken güneş açmasına gerek yok" şeklinde yorumlarda bulundu.

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SÜTYENSİZ POZUYLA OLAY YARATMIŞTI

Instagram hesabında 3.7 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde paylaştığı sütyensiz pozlarıyla resmen olay yaratmıştı.

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43 yaşındaki başarılı oyuncunun bu pozları sonrasında paylaşımına beğeni yağarken, bazıları yaşına rağmen muhteşem fiziğiyle dikkat çeken Mine Tugay'a övgüler yağdırmıştı.

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Mine Tugay Instagram
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