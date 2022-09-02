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Mine Tugay kaza geçirdi! "Sakın kasksız bisiklet kullanmayın"

02.09.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliğiyle ve sosyal medya pozlarıyla sık sık gündeme gelen Mine Tugay'a nazar değdi. Geçirdiği kazayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Tugay, takipçilerine uyarıda bulunmayı ihmal etmedi.

Mine Tugay kaza geçirdi! "Sakın kasksız bisiklet kullanmayın"

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Zalim İstanbul, Gülümse Kaderine gibi dizi projelerinde yer alan oyuncu Mine Tugay, son zamanların konuşulan isimlerinin başında geliyor. Her yaptığıyla olay olan Tugay bu defa sevenlerini üzen haber ile gündeme geldi.

MİNE TUGAY NAZARA GELDİ!

Mine Tugay bisiklet sürerken kaza geçirdi. Kolu sargılı halini sosyal medyadan paylaşan Tugay, "Bu da böyle bir anı oldu. Sakın kasksız bisiklet kullanmayın. O kask kafamda olmasaydı şuan başka şeyler olurdu. Sakın." dedi.

Mine Tugay kaza geçirdi!

Tugay'ın o paylaşımına sevenleri, 'Geçmiş olsun' dileklerini eksik etmedi.

Mine Tugay kaza geçirdi!

Tugay ise o mesajlara, "Geçmiş olsun mesajlarınıza çok teşekkür ederim." şeklinde karşılık verdi.

Mine Tugay kaza geçirdi!

44 yaşındaki Mine Tugay Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna rolü ile tanındı.

Mine Tugay kaza geçirdi!

Yıllar içerisinde birçok dizi, film projesiyle ekranlara gelen Tugay'ın, oyunculuk alanında birçok ödülü bulunuyor.

Mine Tugay kaza geçirdi!

Mine Tugay kaza geçirdi!

Mine Tugay kaza geçirdi!

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Oyuncu Mine Tugay sosyal medya yaşında ele
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