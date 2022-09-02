Mine Tugay kaza geçirdi! "Sakın kasksız bisiklet kullanmayın"

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Zalim İstanbul, Gülümse Kaderine gibi dizi projelerinde yer alan oyuncu Mine Tugay, son zamanların konuşulan isimlerinin başında geliyor. Her yaptığıyla olay olan Tugay bu defa sevenlerini üzen haber ile gündeme geldi.

MİNE TUGAY NAZARA GELDİ!

Mine Tugay bisiklet sürerken kaza geçirdi. Kolu sargılı halini sosyal medyadan paylaşan Tugay, "Bu da böyle bir anı oldu. Sakın kasksız bisiklet kullanmayın. O kask kafamda olmasaydı şuan başka şeyler olurdu. Sakın." dedi.

Tugay'ın o paylaşımına sevenleri, 'Geçmiş olsun' dileklerini eksik etmedi.

Tugay ise o mesajlara, "Geçmiş olsun mesajlarınıza çok teşekkür ederim." şeklinde karşılık verdi.

44 yaşındaki Mine Tugay Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna rolü ile tanındı.

Yıllar içerisinde birçok dizi, film projesiyle ekranlara gelen Tugay'ın, oyunculuk alanında birçok ödülü bulunuyor.





