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Mine Tugay sessizliğini bozdu! "Umarım kimse benim yaşadığımı yaşamaz"

07.01.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil olan Mine Tugay'ın son hali sosyal medyada gündem olmuştu. Tugay, konuyla ilgili açıklamada bulunarak sağlık problemi yaşadığını söyledi.

Mine Tugay sessizliğini bozdu! "Umarım kimse benim yaşadığımı yaşamaz"

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisine Orhan Korhan'ın eski sevgilisi 'Defne' karakteriyle oyuncu Mine Tugay konuk oldu.

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ORHAN'IN ESKİ AŞKI DEFNE'YE HAYAT VERECEK

Dizide, Orhan ve Gülgün'ün kolejden arkadaşı olan Defne, Ferit ve Seyran'ın katıldığı dergi kapağı çekiminde editör olarak Korhan ailesinin hayatına girecek.

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Yalı Çapkını 16. bölüm tanıtımında Defne rolüyle izleyici karşısına çıkan Mine Tugay'ın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Tugay'ın estetik yaptırdığı iddia edildi.

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"12 YILDIR BİR SAĞLIK PROBLEMİ YAŞIYORUM"

Ünlü oyuncu da konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Instagram hesabından açıklama yapan 44 yaşındaki Mine Tugay, "Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim. Sevgili dostlar, ben sol gözümle 12 yıldır bir sağlık problemi yaşıyorum" dedi.
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"AMELİYAT OLDUM"

Tugay, sözlerine "Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerine birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor. Bu son kere de orada oluşan bir kist sebebiyle bir ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum" diye devam etti.

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"KİMSE BU ZORLU SÜRECİ YAŞAMAZ UMARIM"

"Ki onun şişliğine denk geldi bazı sahnelerim maalesef. İzleyenlere de bunu minimum yansıtmak için filtre uygulandı" diyen Mine Tugay, "Fakat estetik bağımlılığına kadar gelmiş konuşmalar. Hayır öyle değil. Sağlık bu. Kimse de benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım. Yani demem o ki rahat olun, ben iyileşiyorum ve moralim yüksek. Güzel dileklerinizi aldım şimdiden. Çok sevgiler. Bu arada olayların geçmişini, gerçeğini bilmeden bu kadar yanlış konuşmaların yapılması da gerçekten üzücü. Neyse akşama bomba bir bölüm var. İzleyin derim" ifadelerini kullandı.

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