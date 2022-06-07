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Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı! "Afrodit misin?"

07.06.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmeyen isimlerin başında gelen ünlü oyuncu Mine Tugay, sütyensiz pozuyla takipçilerini şaşırttı. Tugay'ın o pozuna kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı! "Afrodit misin?"

En son Gülümse Kaderine dizisindeki Neval rolüyle seyircilerle buluşan Mine Tugay, her paylaşımı gündem olan Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Instagram hesabından cesur pozlarına zaman zaman yer veren Tugay, sütyensiz pozunu paylaşarak çıtayı yükseltti.

SÜTYENSİZ POZUYLA INSTAGRAM'I YAKTI

43 yaşındaki Mine Tugay, sütyensiz pozuyla binlerce beğeni aldı.

Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı!

Tugay'ın o pozlarına takipçileri, "Afrodit misin?", "Her poz güzel" gibi yorumlar yaptı.

Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı!

Mine Tugay son zamanlarda paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri oldu.

Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı!

Sevilen oyuncunun sosyal medyada kendisine hayran geniş bir kitlesi bulunuyor.

Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı!

Yıllarca ekranlarda olan ünlü oyuncunun pozlarına on binlerce beğeni geliyor.

Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı!

Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı!

Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı!

Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı!

Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı!

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Mine Tugay Instagram
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