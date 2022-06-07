Mine Tugay sütyensiz pozuyla Instagram'ı yaktı! "Afrodit misin?"

En son Gülümse Kaderine dizisindeki Neval rolüyle seyircilerle buluşan Mine Tugay, her paylaşımı gündem olan Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Instagram hesabından cesur pozlarına zaman zaman yer veren Tugay, sütyensiz pozunu paylaşarak çıtayı yükseltti.

SÜTYENSİZ POZUYLA INSTAGRAM'I YAKTI

43 yaşındaki Mine Tugay, sütyensiz pozuyla binlerce beğeni aldı.

Tugay'ın o pozlarına takipçileri, "Afrodit misin?", "Her poz güzel" gibi yorumlar yaptı.

Mine Tugay son zamanlarda paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri oldu.

Sevilen oyuncunun sosyal medyada kendisine hayran geniş bir kitlesi bulunuyor.

Yıllarca ekranlarda olan ünlü oyuncunun pozlarına on binlerce beğeni geliyor.





