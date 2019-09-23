Minecraft kişiselleştirme özellikleri satarak para kazanacak

Microsoft’un yıllar önce satın aldığı Minecraft, yazılım devinin dev imkanlarına sahip olmasına rağmen karakter yaratmak gibi basit konularda zayıf kalıyordu.

Microsoft nihayet karakter yaratma özelliğini hayata geçirdi ancak özellik hala son halini almış değil. Şimdilik sadece Xbox One, Windows 10 ve Android sürümlerinde yer alan beta testi modunda incelenebiliyor.

Oyuncular, karakterlerini şekillendirmek için 100 farklı nesneyi ve değişkeni kullanarak, kutulardan oluşan “sıkıcı” görüntülerine biraz daha renk katabilecekler.

Ancak Microsoft bu özelliği insanoğlunun hayrına hayata geçirmiş değil. Karakter kişiselleştirme konusunu daha ileri götürmek isteyenler, Microsoft’un hazırladığı hazır nesneleri de satın alabilecek. Böylece on milyonlarca oyuncu arasından Minecraft’a para akıtmak isteyen kalabalıkların desteğiyle Microsoft’un kasası biraz daha dolacak.

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