Mini etek iması sosyal medyayı çalkaladı! ''Hayaller Aleyna hayatlar İlayda!''

Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, yalnızca yarışmadaki performansıyla değil, sesiyle de adından söz ettirmişti. Adadan döndükten sonra müzik çalışmalarına başlayan Aleyna Kalaycıoğlu, konuk olduğu bir televizyon programında yaptığı mini etek şakasıyla dikkatleri üzerine topladı.

MİNİ ETEK İMASI

Canlı yayına bağlanan İsmail Balaban, eski takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nu övmelere doyamadı. Balaban'ın kendisini övme sebebini ''Mini etek giydim diye heralde'' sözleriyle yorumlayan Aleyna Kalaycıoğlu, izleyenleri şaşkına çevirdi. O sırada telefon hattında bulunan İsmail Balaban ise Kalaycıoğlu'nun etek şakasına ''İlayda da yanımda. Selamı var'' yanıtını verdi.

''HAYALLER ALEYNA HAYATLAR İLAYDA''

İlginç telefon görüşmesi, sosyal medyada da olay oldu. Bazı kullanıcılar, programdaki sohbeti seviyesiz bulduğunu belirtirken, bazı kullanıcılar ise ''Hayaller Aleyna hayatlar İlayda'' yorumunu yaptı.





