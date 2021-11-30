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Mini etek iması sosyal medyayı çalkaladı! ''Hayaller Aleyna hayatlar İlayda!''

30.11.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde 'Bedelini Ödedim' şarkısıyla gündeme oturan Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, Dream Türk'te Caroline Show programına konuk oldu. Yayına telefonla bağlanan İsmail Balaban ve Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki diyalog, sosyal medyada olay oldu.

Mini etek iması sosyal medyayı çalkaladı! ''Hayaller Aleyna hayatlar İlayda!''

Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, yalnızca yarışmadaki performansıyla değil, sesiyle de adından söz ettirmişti. Adadan döndükten sonra müzik çalışmalarına başlayan Aleyna Kalaycıoğlu, konuk olduğu bir televizyon programında yaptığı mini etek şakasıyla dikkatleri üzerine topladı.

MİNİ ETEK İMASI

Canlı yayına bağlanan İsmail Balaban, eski takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nu övmelere doyamadı. Balaban'ın kendisini övme sebebini ''Mini etek giydim diye heralde'' sözleriyle yorumlayan Aleyna Kalaycıoğlu, izleyenleri şaşkına çevirdi. O sırada telefon hattında bulunan İsmail Balaban ise Kalaycıoğlu'nun etek şakasına ''İlayda da yanımda. Selamı var'' yanıtını verdi.

Mini etek iması sosyal medyayı çalkaladı! ''Hayaller Aleyna hayatlar İlayda!''

''HAYALLER ALEYNA HAYATLAR İLAYDA''

İlginç telefon görüşmesi, sosyal medyada da olay oldu. Bazı kullanıcılar, programdaki sohbeti seviyesiz bulduğunu belirtirken, bazı kullanıcılar ise ''Hayaller Aleyna hayatlar İlayda'' yorumunu yaptı.

Mini etek iması sosyal medyayı çalkaladı! ''Hayaller Aleyna hayatlar İlayda!''

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Anahtar Kelimeler:
survivor İsmail Balaban
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