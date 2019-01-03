Minibüsteki rezalete 5 yıl! Kendini böyle savundu: Elim çarpmış olabilir

Tuzla'da 15 Mayıs 2018 tarihinde iddiaya göre, okula gitmek için minibüse binen üniversite öğrencisi K.B.(21) sınav haftası yoğunluğundan dolayı uyuyakaldı. Bu sırada yanında oturan 50 yaşındaki A.Ö.T. genç kızın cinsel organına dokundu. Durumu fark eden genç kız bağırmaya başladı. Bunun üzerine A.Ö.T. minibüstekilerin müdahalesiyle araçtan indirildi ve polise haber verildi. Olayın ardından gözaltına alınan A.Ö.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, müşteki de salonda hazır bulundu.

"YOLCULARIN UYUKLADIĞINI GÖRDÜM"

Sanık savunmasında, "Olay günü minibüse bindim. Minibüsün en arkasındaki koltuklardan birine oturdum. Sağımdaki ve solumdaki koltuklar doluydu, minibüs kalabalıktı. Yolda giderken her iki tarafımda bulunan yolcuların uyukladığını gördüm. Ancak yolcuların cinsiyetlerine dikkat etmedim, o nedenle müştekinin yanımda oturup oturmadığını bilemiyorum. Ben kollarımı önüme bağlayarak oturuyordum. Bir süre sonra sol tarafımda oturan bayan bana bağırmaya başladı ve çantasını bana doğru fırlattı. Minibüsteki diğer yolcular beni darp etti" diyerek suçsuz olduğunu öne sürdü.