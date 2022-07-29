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Minik bikini trendinden geri kalmadı! Havuzun içinden tamamen makyajsız paylaştı

29.07.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 yaşındaki BBC'nin Glow Up sunucusu Maya Jama, İspanya’nın İbiza kıyılarında tatilinden yaptığı paylaşımla hayranlarında tam not aldı. Mor bikinisiyle havuza girdiği anları kaydeden Jama, makyaj yapmayı tercih etmeden tamamen doğal halini gösterdi. Jama’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Minik bikini trendinden geri kalmadı! Havuzun içinden tamamen makyajsız paylaştı

Televizyon ve radyo sunucusu olan Maya Jama, sosyal medyanın minik bikini trendine uyum sağladı ve tatil pozlarıyla hayranlarını mest etmeyi başardı. İspanya’nın İbiza Adası’nda çekilen tatil pozlarını yayınlayan Jama, otel havuzunda rahatlarken bir fotoğrafını paylaştı. Mor bikinisini Jama, bir kolye ile süslemeyi tercih ederken makyajsız ve doğal haliyle övgü dolu yorumlar topladı.

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TATİLİNİN HER ANINI PAYLAŞTI

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İbiza’da arkadaşlarıyla beraber tatil yaptığı sırada keyifli anlarını sosyal medya takipçileriyle paylaşn Maya’nın Instagram sayfasında 2.4 milyon takipçisi bulunuyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Maya’nın paylaşımı kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Maya’nın gönderisine Love Island’ın yıldızı Kaz Crossley, “Wowww” yorumunu ekleyip bir de alev emojisi koydu.

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