Minik bikini trendinden geri kalmadı! Havuzun içinden tamamen makyajsız paylaştı

Televizyon ve radyo sunucusu olan Maya Jama, sosyal medyanın minik bikini trendine uyum sağladı ve tatil pozlarıyla hayranlarını mest etmeyi başardı. İspanya’nın İbiza Adası’nda çekilen tatil pozlarını yayınlayan Jama, otel havuzunda rahatlarken bir fotoğrafını paylaştı. Mor bikinisini Jama, bir kolye ile süslemeyi tercih ederken makyajsız ve doğal haliyle övgü dolu yorumlar topladı.

TATİLİNİN HER ANINI PAYLAŞTI

İbiza’da arkadaşlarıyla beraber tatil yaptığı sırada keyifli anlarını sosyal medya takipçileriyle paylaşn Maya’nın Instagram sayfasında 2.4 milyon takipçisi bulunuyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Maya’nın paylaşımı kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Maya’nın gönderisine Love Island’ın yıldızı Kaz Crossley, “Wowww” yorumunu ekleyip bir de alev emojisi koydu.



