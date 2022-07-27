Yetişkin film yıldızı Mia Malkova, tatil pozuyla gündem yarattı! Lottie Moss, kayıtsız kalamadı

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova, yıllık gelirinin yaklaşık 2.2 milyon sterlin olduğunu yönelik açıklamasıyla dünya manşetlerindeki yerini almıştı. Bahamalar’da yaptığı tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından paylaşan güzel isim, bikinili deniz pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarından tam not aldı.

ÜNLÜ İSİM KAYITSIZ KALAMADI

Yaz aylarının gelmesiyle beraber sosyal medya hesabından tatil pozlarını peşi sıra yayınlayan Malkova, bu sefer de denizin kenarında pembe şaldan yaptığı üstle kameralara poz verdi.

Malkova’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşirken hayranları ünlü ismi beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Malkova’nın paylaşımı ünlü isimlerinden de dikkatini çekmeyi başardı. Fenomen ismin gönderisine Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss, “Sevimli bebek” yorumunu yaptı.



