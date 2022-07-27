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Yetişkin film yıldızı Mia Malkova, tatil pozuyla gündem yarattı! Lottie Moss, kayıtsız kalamadı

27.07.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 yaşındaki Amerikalı yetişkin film yıldızı Mia Malkova, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabında 11 milyon takipçisi bulunan güzel yıldız, bikinili fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutulmayı başarmıştı. Malkova son olarak ise şaldan yaptığı bluzuyla denizin kenarından paylaştı.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova, tatil pozuyla gündem yarattı! Lottie Moss, kayıtsız kalamadı

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova, yıllık gelirinin yaklaşık 2.2 milyon sterlin olduğunu yönelik açıklamasıyla dünya manşetlerindeki yerini almıştı. Bahamalar’da yaptığı tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından paylaşan güzel isim, bikinili deniz pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarından tam not aldı.

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ÜNLÜ İSİM KAYITSIZ KALAMADI

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Yaz aylarının gelmesiyle beraber sosyal medya hesabından tatil pozlarını peşi sıra yayınlayan Malkova, bu sefer de denizin kenarında pembe şaldan yaptığı üstle kameralara poz verdi.

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Malkova’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşirken hayranları ünlü ismi beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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Malkova’nın paylaşımı ünlü isimlerinden de dikkatini çekmeyi başardı. Fenomen ismin gönderisine Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss, “Sevimli bebek” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Malkova
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