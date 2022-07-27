Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, sosyal medya trendine çabuk uyum sağladı! Metalik bikinisiyle mest etti

Page 3 modeli Llewellyn, sosyal medyada ‘Barbi’ ismiyle tanınıyor. Instagram’da 451 bin takipçisi bulunan güzel isim tatil pozlarında farklı bikini takımlarını deniyor. Son olarak metalik ve küçük bikini trendine uygun bir fotoğrafını paylaşan Llewellyn, görüntüsünü bir kolye ve göz makyajıyla tamamladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Llewellyn’in gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken fenomen isim paylaşımına, “Su bebeği” notunu ekledi.

Llewellyn’in paylaşımı kısa sürede 4 bin 433 beğeniye ulaşırken sosyal medya kullanıcıları gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Çok güzel görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise, “Hayalimdeki kadın” yorumuyla Llewellyn’in güzelliğini övdü.



