Minik öğrenciler "patili misafirleri" paylaşamıyor

İnsan sevgisinin, hayvan sevgisi ile başlayabileceğini, çocukların da bunu yaşayabilmesi için okuldaki kedilerin iyi bir fırsat olduğunu belirten Yılmaz, "Hayvanları çok seviyorlar. Onlarla bir arada oluyorlar. Zaten havalar da soğuyunca, bize alıştıkları için kedileri sınıflara almaya başladık. Onlara da ders anlatıyorum. Sıralarda oturuyorlar. Onlar bize, biz de onlara alıştık. Onlar hepimizin yeni öğrencileri." diye konuştu.

Sevimli misafirlerle ilgilenme konusunda yaşanan tatlı rekabet nedeniyle her ders başka bir sınıfın gözetiminde olan kediler, bazen sıraların üzerinde ve kitapların arasında geziniyor.

Yılmaz, kedilere bakmaya başladıktan sonra öğrencilerde olumlu değişimler yaşandığını, özellikle paylaşım noktasında önemli gelişme kaydettiklerini vurguladı.

Çocuklar arasında kedilerle ilgilenebilmek için tatlı bir rekabet olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hava yağmurlu ve soğuk olduğunda, ıslanan veya üşüyen kedileri hemen içeri alıyorlar. O düşünceleri hepimizin çok hoşuna gidiyor. Böyle güzel düşüncelerin, içlerinde yeşermesi çok önemli. Kedilerle o kadar bütünleşti ki çocuklar, doğum günlerini bile kutluyorlar hatta sınıflar arasında nöbetleşe kedileri ağırlıyorlar. Kedilerin bu anlamda programları var. Belirlenen saatlerde sınıflarına götürüyorlar. Yani kediler burada paylaşılamıyor. Hayvanları seven bir okuluz ve biz öğretmenler de bundan dolayı çok mutluyuz."

- "Fadik bazen kayboluyor, arıyoruz onu"

Kedilerle okul bahçesinde tanıştıklarını anlatan 4/A sınıfı öğrencisi Tuğçe Kurt, havalar soğuyunca onları içeri almaya başladıklarını söyledi.

Sınıflara da aldıkları kedilerden tekir cinsi olana "Fadik", sarman cinsi olana ise "Limonlu Kek" adlarını verdiklerini belirten Tuğçe, "Fadik ve Limonlu Kek'e yemek veriyoruz. Limonlu Kek genelde horul horul uyuyor. Her zaman bizimle kalmalarını istiyoruz. Sınıf olarak çok sevdiğimiz için sürekli derslerimize almak istiyoruz ancak diğer sınıflar da istiyor." dedi.