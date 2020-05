Minik öğrencilere evdeki malzemelerle etkinlik yaptırıyorlar

Etkinliklerde dışarıdan alıma ihtiyaç duyulmaması için her evde bulunan malzemeler tercih ediliyor.

Proje kapsamında farklı kentlerdeki yaklaşık 40 okul öncesi öğretmeni, kendi kurdukları internet sitesinde, 3-6 yaş grubu öğrenciler için her gün yaklaşık bir saat çeşitli eğitici, öğretici çalışmalar yapıyor.

Balıkesir 'in Karesi ilçesindeki Zübeyde Hanım Anaokulunda görevli okul öncesi öğretmeni Nihal Eroğlu, meslektaşlarının desteğiyle minik öğrencileri için "Günün Öğretmeni" projesi başlattı.

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Türkiye'nin çeşitli illerinde görevli okul öncesi öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan öğrencilerine, her gün düzenledikleri canlı yayınlarla, kaşık, mandal, tuz gibi evdeki malzemelerle farklı etkinlikler yaptırıyor.

"Eğitim programlarımızı bütünleştirilmiş olarak hazırladık. Etkinliklerin 3-6 yaş arası çocuklarımızın tamamına yönelik olması nedeniyle, evde kardeşi olanlar beraber yapabiliyor. Çocuklar ve ailelerinden çok güzel dönüşler oluyor. Her gün aynı saatte tüm hazırlıklarını yapıp bizi bekleyen çocuklar var. Yayına 5 dakika bile gecikmiş olsak 'Bugün yayın var mı? Ne durumdayız?' gibi sorular, çalışma şevkimizi daha artırdı."

Öğretmenlerin evlerinde hazırladıkları etkinlik planlarıyla, canlı yayınlarla öğrencilerle buluştuğunu belirten Eroğlu, "Her gün saat 14.00 ve 15.00 arasında bir öğretmen arkadaşımız, kendi hazırladığı program çerçevesinde etkinliklerimizi öğrencilerle buluşturuyor. Bu vesileyle, okul öncesi eğitimi birçok çocuğun evine taşımaya çalıştık." diye konuştu.

Proje için öğretmenlerin çeşitli materyaller hazırladığını, defalarca canlı yayın denemesi yaptığını belirten Eroğlu, "Çocuklara her gün en iyi yayınları sunmayı başardık. Velilerimizden her gün fotoğraf ve videolar geliyor, bizi mutlu eden dönüşler, işimize inancımızı artırdı." dedi.

- "Çok keyif alıyoruz"

Projeye destek veren okul öncesi öğretmeni Neslihan Çavuşoğlu da canlı yayınları öğrencilerin heyecanla bekleyip takip ettiğini söyledi.

Canlı yayınlarda, örgün eğitimdekiyle aynı heyecanı yaşadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Her gün büyük bir heyecanla hazırlıklarımızı yapıyoruz. Derslerde kullandığımız materyallerimiz, evde bulunan çok basit malzemelerden oluşuyor. Tahta kaşık, mandal, tuz ve birçok malzemeleri ders anlatırken kullanabiliyoruz. Her öğretmenimiz her gün farklı hikayeler okuyor. Bu da çocukların gelişimi açısından çok önemli. Çok da keyif alıyoruz."