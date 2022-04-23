Miras sorusu sorulunca... Ece Erken ünlü oyuncuyla kameralara yakalandı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Erken, oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile bir kahvecide sohbet ederken onjektiflere yansıdı. Ünlü sunucu, fotoğraflarının çekildiğini fark edince açıklama yapma gereği duydu.

"ŞAFAK'IN DA ARKADAŞIYDI"

Erken, "Lütfen yanlış bir şey yazılmasın. Eren, Şafak’ın da çok yakın arkadaşıydı. Aile dostumuzdur." dedi.



KİRALANAN EV DAVALIK OLDU

Ece Erken geçtiğimiz günlerde eşinin evinin izinsiz kiraya verildiğini açıklamış, “Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar” şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Erken, evle ilgili sorular karşısında “Dava süreci var. Avukatım gerekli açıklamayı yapacaktır” demekle yetindi.

