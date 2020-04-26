Miray Daner: Herkese çabuk güveniyorum!

Eski rol arkadaşı Berker Güven'in programına konuk olan Miray Daner, hakkında merak edilenleri anlattı.

21 yaşındaki oyuncu, Güven'in, “En sevmediğin özelliğin ne?” sorusuna “Herkese çabuk güveniyor olmam. Bu tarafımı törpülemeye çalışıyorum” yanıtını verdi.

Ardından sözlerine devam eden Daner, “Anlayışsız insanlara, empati yoksunlarına, hep kendini düşünen çıkarcı ve egoistlere tahammül edemiyorum" dedi.

"Oyuncu olmasaydım psikoloji eğitimi almak isterdim" diyen Miray Daner, karantina günlerini nasıl geçirdiğini de anlattı.

Daner, "Karantina günlerinde evde kendi kendime dans ediyorum, şarkı söylüyorum, yeni yemek tarifleri öğreniyorum ve bol bol kitap okuyorum" diye konuştu.

