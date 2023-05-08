Miray Daner sere serpe uzandı! Göğüs dekolteli pozu dikkat çekti

Vatanım Sensin, Medcezir, Kuş Uçuşu gibi dizilerde rol alan ve oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Miray Daner sosyal medya hesabında paylaştığı dekolteli pozlarıyla da adından söz ettiriyor. En son sere serpe uzanarak poz veren Daner’in dekoltesi dikkat çekti.

24 yaşındaki güzel oyuncunun pozlarına takipçileri "Çok güzelsin", "Güzelliğim", "Güzelliğin halis mi", "Miray'ın güzelliği der susarım", "O saçların güzelliği" yorumunda bulundu.

Ünlü ismin fotoğrafına şimdilerde Terzi dizisi ile gündeme gelen Şifanur Gül de kayıtsız kalamadı. Gül, paylaşıma "Kelebek" notunu düştü.

Birçok başarılı yapımda rol alan Daner, kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir.



