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  4. Miray Daner sere serpe uzandı! Göğüs dekolteli pozu dikkat çekti

Miray Daner sere serpe uzandı! Göğüs dekolteli pozu dikkat çekti

08.05.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Kuş Uçuşu dizisi ile izleyici karşısına çıkan Miray Daner özel yaşamı ile de sık sık gündeme geliyor. Şimdilerde Oğulcan Engin ile beraber olan Daner, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Ünlü isim en son paylaşımında sere serpe uzanarak göğüs dekolteli poz verdi.

Miray Daner sere serpe uzandı! Göğüs dekolteli pozu dikkat çekti

Vatanım Sensin, Medcezir, Kuş Uçuşu gibi dizilerde rol alan ve oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Miray Daner sosyal medya hesabında paylaştığı dekolteli pozlarıyla da adından söz ettiriyor. En son sere serpe uzanarak poz veren Daner’in dekoltesi dikkat çekti.

miray-daner

24 yaşındaki güzel oyuncunun pozlarına takipçileri "Çok güzelsin", "Güzelliğim", "Güzelliğin halis mi", "Miray'ın güzelliği der susarım", "O saçların güzelliği" yorumunda bulundu.

miray-daner-göğüs-dekoltesi-dikkat-çekti

Ünlü ismin fotoğrafına şimdilerde Terzi dizisi ile gündeme gelen Şifanur Gül de kayıtsız kalamadı. Gül, paylaşıma "Kelebek" notunu düştü.

miray-daner-göğüs-dekolteli-poz

Birçok başarılı yapımda rol alan Daner, kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir.

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Miray Daner Oyuncu Oğulcan Engin yaşında kelebe

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