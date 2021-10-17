Miray Daner ve Oğulcan Engin'in aşk yaşadığı iddiası olay oldu! Eski aşklarından olay tepki

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile uzun süreli ilişkisi geçtiğimiz haftalarda sona eren Oğulcan Engin, gönlünü fenomen Ala Tokel'e kaptırmıştı. Ancak bu aşk kısa sürdü, ikili yollarını ayırdı.

Hızlı çıkan Oğulcan Engin'inadı son günlerde Burcu Esmersoy ile anılırken çok geçmeden yine bir oyuncuya gönlünü kaptırdığı iddiası gündeme düştü. Bu güzel oyuncu ise son olarak Kubilay Aka ile olaylı bir ilişki bitiren Miray Daner.

Oğulcan Engin ile Miray Daner'in aşk iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi. Bu aşka şahit olan Kubilay Aka ise iddialara göre küplere bindi!

Ayrıca haberler sonrası Ala Tokel'den de manidar bir paylaşım geldi. Tokel, "Gelen gideni görüntülü arattı öyle diyim" sözleriyle eski aşkına gönderme yaptı.



