Mircea Lucescu: Dinamo Kiev'e gideceğimi mi sandınız?

Son olarak Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştıran Mircea Lucescu, Ukrayna'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna basınında isminin Dinamo Kiev ile anılması hakkında konuşan Lucescu, "O kadar uzun zaman Shakthar'ı çalıştırdıktan sonra Dinamo Kiev'e gideceğimi mi sanıyorsunuz?" sözlerini kullandı.

"LUCESCU'YU HER ZAMAN BEKLERİZ"

Öte yandan 73 yaşındaki teknik adama Rapid Bükreş'in ilgisi devam ediyor. Rapid Başkanı Dan Tudorache, "Lucescu ile her konuştuğumda burada kendisini beklediğimizi söylüyoruz. Bizim için anlamı büyük bir insan. Her türlü yardımına açığız" şeklinde konuştu.

Rapid Bükreş'i şu anda Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu çalıştırıyor. Pancu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Lucescu ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağını belirtmişti. (Sporx)