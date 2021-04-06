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Miryokefalon Savaşı’nı konu alan sinema filmi için tanıtım çekimleri başladı

Seray Üstün Seray Üstün
06.04.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da 1176 Miryokefalon Savaşı’nı konu alan sinema filmi için tanıtım çekimleri gerçekleştirildi. Tanıtım çalışmasının Sinema Genel Müdürlüğü tarafından kabul görmesi halinde film çekimleri başlayacak.

Miryokefalon Savaşı’nı konu alan sinema filmi için tanıtım çekimleri başladı

Isparta'da çalışmaları sürdürülen 1176 Miryokefalon Türklerin Şafağı isimli sinema filminin tanıtım çekimlerine başlandı. Yalvaç, Gelendost, Eğirdir ve Uluborlu’da yapılması planlanan çekimler için ilk çalışmaların hazırlıkları tamamlandı.

Tanıtım görüntüleri için kolları sıvayan ekip Uluborlu ilçesi şehir mevkisinde Uluborlu Kalesi ve Cirimbolu su kemerlerinin yer aldığı bölgede çekimler tamamlandı. Tüm çekimlerinin tamamlanmasının ardından hazırlanacak tanıtım çalışması Sinema Genel Müdürlüğüne sunulacak ve kabul görmesi halinde filmin gerçek çekimleri gerçekleştirilecek.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Isparta
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