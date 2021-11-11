Misafir dizisi uyarlama mı? Misafir dizisi kitaptan mı uyarlandı?

Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay gibi başarılı isimlerin rol aldığı Misafir dizisi bu akşam FOX TV ekranlarında başlıyor. Dizinin izleyicileri yapımın uyarlama olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki Misafir dizisi uyarlama mı?

MİSAFİR DİZİSİ UYARLAMA MI?

Daha önce Bizim Hikaye dizisinde rol almış olan Hazal Kaya'nın da rol aldığı Misafir dizisi, Güney Kore yapımı olan Oasis isimli yapımdan uyarlandı. Misafir dizisinde travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem’in (Buğra Gülsoy) umut dolu karşılaşma hikayesi konu alınmakta.

Gece ve Erdem karakterlerinin hayatının anlatıldığı dizide yönetmenliği Arda Sarıgün yürütürken senaryosunu ise Özge Aras kaleme alıyor.

Dizide Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay ile birlikte oyuncu kadrosunda ayrıca Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi başarılı isimler yer alıyor.



