Misafir kelimesinin eş anlamlısı nedir? Misafirin eş anlamlısı

Dilimizi sözcük yönünden zengin kılan faktörlerden biri eş anlamlı kelimelerin varlığıdır. Yazılış biçimleri ile söyleniş tarzları farklı, ancak mana yönünden aynı anlamı taşıyan sözcükler, eş anlamlı olarak ifade edilmektedir. Günlük konuşma dilinde ya da yazılı iletişimlerde çeşitli kelimeler karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimelerden biri misafir sözcüğüdür. Bu sözcüğün kendisi kadar eş anlamlısı da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Misafir kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yazılı iletişimlerde kelimeleri doğru bir şekilde yazıya aktarmak son derece önemli bir konudur. Herhangi bir sözcüğün yazımı, okunuşu ya da manası ile alakalı bilgi eksikliği yaşandığında Türk Dil Kurumunun resmî sözlük sitesi ziyaret edilmektedir.

Dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcüklerden biri misafirdir. Bu kelimenin kendisi kadar misafir eş anlamlısı da kullanılmaktadır. Misafir sözcüğü dilimize Arapça'dan girmiş kelimelerden biridir. Arapça “musāfir” kelimesinden çevrilerek, dilimize aktarılmıştır. Cümle içerisinde çoğunlukla isim hâliyle kullanılan bu sözcüğün iki farklı manası vardır. Bu manalar şöyledir:

(İsim) Konuk.

(İsim/Tıp) Gözün saydam kısmında herhangi bir nedenden kaynaklı meydana gelen beyaz leke.

Cümle içerisinde tekrara düşmemek adına kelimelerin eş anlamlıları da kullanılmaktadır. Bu noktada misafirin eş anlamlısı olan sözcük:

Konuk

Misafirin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin manalarını tam olarak kavrayabilmenin en pratik yolu cümle içinde kullanmaktır. Dilimizin kelime yönünden bu denli zengin olmasının sebeplerinden biri sözcüklerin eş anlamlılarının da kullanılmasıdır. Bu tür sözcükler birbirlerinin yerine geçebildikleri için cümlelerin daha zengin durmasında önemli bir rol oynamaktadır. Eş anlamlı sözcüklerin kullanımı, cümlelerde tekrara düşmenin de önüne geçmektedir. Bu bağlamda misafirin eş anlamlısı ile ilgili bazı örnek cümleler şu şekildedir: