Mısır’da tatilde olan Şeyma Subaşı şaha kalktı

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin ülkesi Mısır'a gitti. Sosyal medya fenomeni, sevgilisiyle ülkeyi karış karış geziyor.

Mohammed Alsaloussi ile çektirdiği fotoğrafları Instagram'da yayınlayan Subaşı'nın at üzerindeki karesi dikkat çekti.

Sosyal medya fenomenin, at üzerinde şahlandı kare hayranlarından övgü aldı. Birbirinden farklı pozlar yayınlayan Subaşı, dünyanın birçok ülkesine giderek, gezmeye devam ediyor. Subaşı, bir önceki gün ise sevgilisiyle öpüştüğü video'yu yayınlamıştı.



