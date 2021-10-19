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Mısır'da uluslararası alanda iki ödül kazanan film tartışma konusu oldu

19.10.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'da uluslararası alanda iki ödül kazanan "Riş (Tüyler)" isimli film, "ülkeyi kötülediği" yönünde eleştirilere yol açtı. Mısırlı bazı gazeteci ve sanatçılar, Cannes Film Festivali'nden iki ödül alan filme, "ülkeyi kötüleyen sahneleri bulunduğu" gerekçesiyle tepki gösterdi.

Mısır'da uluslararası alanda iki ödül kazanan film tartışma konusu oldu

Devlete ait El-Ahbar gazetesinin haberine göre, filmin pazar günü Mısır'ın doğusundaki El-Guna Film Festivali'ndeki gösterimi sırasında ülkenin önde gelen sanatçılarından Şerif Munir, Ahmed Rızk ve Eşref Abdulbaki, gerçek Mısır'ı yansıtmayan sahneleri olduğu tepkisiyle salonu terk etti.

Filmin yapımcısı ve Kahire Uluslararası Film Festivali'nin (Kültür Bakanlığı'na bağlı) Başkanı Muhammed Hıfzi ise salon dışında bu kişilerle tartışmaya girerek, filmdeki yoksulluk sahnelerinin Mısır'a zarar vermediğini savundu. Film, sosyal medyada da açılan hashtaglerle eleştirenler ve destekleyenler arasında tartışma konusu oldu.

“TÜM GÖRÜŞLERE SAYGILIYIM”

Mısırlı gazeteci Ahmed Musa da dünkü televizyon programı sırasında, "Film, Mısır'ı ve Mısırlı kadınları kötülüyor." dedi. Sosyal hizmet verilmeyen bir bölgede oğullarının doğum günü partisi sırasında bir babanın sihirbaz tarafından tavuğa dönüştürülmesini, ardından aileye bakmak zorunda kalan annenin yaşadıklarını konu edinen film, zor ekonomik ve yaşam koşullarının anlatıldığı sahneleri içeriyor.

Filmin yönetmeni Ömer ez-Zuhayri, dün düzenlediği basın toplantısında tüm görüşlere saygılı olduğunu ancak Mısır'ı da kötülemek istemediğini söyledi. Mısırlı avukat Semir Sabri ise bugün Mısır'ı kötülediği gerekçesiyle filmin yönetmeni, senaristi ve yapımcısı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

(AA)

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