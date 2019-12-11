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Mısırlı vaiz: Yatsı namazından sonra Facebook kullanmak günah

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DÜNYA  | Son Güncelleme

Sosyal medyayla ilgili konuşan ünlü Mısırlı vaiz Mebruk Atiye, Facebook’u yatsı namazından sonra kullanmanın günah olduğunu söyledi.

Mısırlı vaiz: Yatsı namazından sonra Facebook kullanmak günah

Ünlü Mısırlı vaiz Mebruk Atiye, sosyal medyanın kötü kullanımından ve aile kurumunun üzerindeki etkilerinden bahsederek, birçok durumda boşanmalara yol açtığını söyledi.

Bir televizyon programına katılan Atiye, “Olması gereken, eşlerin birbiriyle oturmasıdır, herkesin ayrı oturup Facebook’una bakması değil” ifadesini kullandı.

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Mısırlı vaiz Mebruk Atiye

"YATSI NAMAZINDAN SONRA KARISINI KUCAĞINA ALAN KALDI MI?"

“Allah, eşlerin yatsı namazından sonra kendi odalarına girdiğini, oğulları veya kızlarının bile kapıyı çalmadan girmesinin yasak olduğunu söyledi. Bu da önemli bir mesele için ” diyen Atiye, “Allah niye bunu söyledi. Çünkü karısını kucağına almıştır. Yatsı namazından sonra karısını kucağına alan kimse kaldı mı? Herkes artık kendi odasında Facebook’ta takılıyor” diye konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre Atiye, "eşlerin arasını bozduğundan dolayı bu saatlerde Facebook kullanmanın günah olduğunu" da söyledi.

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mısırlı vaiz Mebruk Atiye facebook yatsı namazı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
adam haklı dagılın
Dinden bağımsız konuşuyorum haklılık payı var ama Mısır'ın %50'si okuma yazma bilmiyor zaten kardeş :) Seçimde bile adaylara simge verip pusulada öyle buluyorlar. Taş devri yani.
@msatic haklılık payı olabilmesi için tüm sosyal medya için ve 24 saat demesi lazım.
Dine göre boş ve gereksiz işlerle uğraşmak günahtır zaten.
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