Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Miss BumBum yarışmasının ikincisi Laysa Padovani’den şaşırtan itiraf! “Erkekleri gözlerimle baştan çıkartıyorum”

Miss BumBum yarışmasının ikincisi Laysa Padovani’den şaşırtan itiraf! “Erkekleri gözlerimle baştan çıkartıyorum”

06.09.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Laysa Padovani kısa süre önce Miss BumBum yarışmasında en iyi kalçaya sahip olmak için yarışmıştı. Yarışmada ikinci olan Padovani şimdilerde ise Miss BumBum’un İngiltere versiyonunda mücadele etmek için gün sayıyor. Saç renginin başarısının sırrı olduğunu dile getiren Padovani özel hayatına dair yaptığı itirafla dikkatleri üzerine çekti.

Miss BumBum yarışmasının ikincisi Laysa Padovani’den şaşırtan itiraf! “Erkekleri gözlerimle baştan çıkartıyorum”

Brezilya’da düzenlenen Miss BumBum yarışmasında ikinci olan Padovani, İngiltere versiyonunda ise Liverpool şehrini temsil edecek. Sosyal medyada kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Padovani güzellik standartlarını dünya genelinde aşmak istediğini söyledi ve özel hayatına dair ilginç bir itirafta bulundu.

Dokuz kadınla aynı anda evlenen sosyal medya fenomeni Arthur O Urso’nun ilk eşinden şaşırtan itiraf! “Keyif almaya başladım”Dokuz kadınla aynı anda evlenen sosyal medya fenomeni Arthur O Urso’nun ilk eşinden şaşırtan itiraf! “Keyif almaya başladım”

“KIZILIN GÜCÜ ADINI VERİYORUM”

3

Yarışmada derece kazanmasındaki en büyük rolün saç rengi olduğunu dile getiren Padovani, “Ben doğal bir kızılım ve bu bei başarılı kılıyor. Saçımın renginden dolayı dünyanın her yerinden takipçiler kazanıyorum. Erkekleri gözlerimle baştan çıkartabiliyorum. Buna kızılın gücü adını veriyorum” dedi.

Sosyal medyada fenomeni Fenella Fox, paylaşımlarının aşk hayatını mahvettiğini itiraf etti! “Yıllardır kimseyle...”Sosyal medyada fenomeni Fenella Fox, paylaşımlarının aşk hayatını mahvettiğini itiraf etti! “Yıllardır kimseyle...”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurdele kesiminden saniyeler sonra köprü çöktü Kurdele kesiminden saniyeler sonra köprü çöktü
Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirttiKöpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti
Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Brezilya Miss Bumbum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

Dokuz kadınla aynı anda evlenmişti! Eşinden şaşırtan itiraf

Dokuz kadınla aynı anda evlenmişti! Eşinden şaşırtan itiraf

İlginizi Çekebilir

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Canlı yayında dehşeti yaşadı! Önünde yazanları bile okuyamadı

Canlı yayında dehşeti yaşadı! Önünde yazanları bile okuyamadı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.