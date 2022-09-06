Miss BumBum yarışmasının ikincisi Laysa Padovani’den şaşırtan itiraf! “Erkekleri gözlerimle baştan çıkartıyorum”

Brezilya’da düzenlenen Miss BumBum yarışmasında ikinci olan Padovani, İngiltere versiyonunda ise Liverpool şehrini temsil edecek. Sosyal medyada kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Padovani güzellik standartlarını dünya genelinde aşmak istediğini söyledi ve özel hayatına dair ilginç bir itirafta bulundu.

“KIZILIN GÜCÜ ADINI VERİYORUM”

Yarışmada derece kazanmasındaki en büyük rolün saç rengi olduğunu dile getiren Padovani, “Ben doğal bir kızılım ve bu bei başarılı kılıyor. Saçımın renginden dolayı dünyanın her yerinden takipçiler kazanıyorum. Erkekleri gözlerimle baştan çıkartabiliyorum. Buna kızılın gücü adını veriyorum” dedi.



