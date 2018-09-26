Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin’in tacı elinden alınacak mı?

Şevval Şahin… 19 yaşında genç bir model. Geçen hafta Miss Turkey 2018’in birincisi seçilen Şevval Şahin’in aldığı derece çok tartışıldı. ‘Daha güzeller vardı’ diyen de oldu ‘Neden bu kız seçildi?’ diye sorgulayan da… Otoritelere göre de Şevval Şahin tüm kriterlere uyuyordu…

Derecesi tartışılırken, ertesi gün Arap sevgilisi sosyal medyada gündem oldu. Syed Amir-Ali Kirmani’nin hesabındaki paylaşımlar dikkat çekiciydi. Tam konu kapanmışken bugün de Şevval Şahin’in yıllar önceki bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Estetikli halini görenler bunun kurallara aykırı olduğunu, Şevval Şahin’in insanları kandırdığını ve tacının elinden alınması gerektiğini söyledi…

Ünlü moda tasarımcısı olan ve yarışmanın hem ön eleme hem ana jürisinde yer alan Cihan Nacar konu ile ilgili Sözcü'den Hale Ceylan Barlas'a açıklama yaptı.

Cihan Nacar, Şevval Şahin’in kesin olmamakla birlikte sağlık sebebiyle estetik olduğunu belirtti ve konuya açıklık getirdi.

SAĞLIK SEBEBİYLE ESTETİK OLDU!

İşte Cihan Nacar’ın açıklaması: