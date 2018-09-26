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Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin’in tacı elinden alınacak mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.09.2018 11:10 | Son Güncelleme

Miss Turkey 2018 birincisi olan Şevval Şahin'in estetikli çıkması 'Tacı elinden alınır mı?' sorularını da beraberinde getirdi. Şahin estetik haberlerine yarışma jürisinden yanıt geldi

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin’in tacı elinden alınacak mı?

Şevval Şahin… 19 yaşında genç bir model. Geçen hafta Miss Turkey 2018’in birincisi seçilen Şevval Şahin’in aldığı derece çok tartışıldı. ‘Daha güzeller vardı’ diyen de oldu ‘Neden bu kız seçildi?’ diye sorgulayan da… Otoritelere göre de Şevval Şahin tüm kriterlere uyuyordu…

Derecesi tartışılırken, ertesi gün Arap sevgilisi sosyal medyada gündem oldu. Syed Amir-Ali Kirmani’nin hesabındaki paylaşımlar dikkat çekiciydi. Tam konu kapanmışken bugün de Şevval Şahin’in yıllar önceki bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Estetikli halini görenler bunun kurallara aykırı olduğunu, Şevval Şahin’in insanları kandırdığını ve tacının elinden alınması gerektiğini söyledi…

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Ünlü moda tasarımcısı olan ve yarışmanın hem ön eleme hem ana jürisinde yer alan Cihan Nacar konu ile ilgili Sözcü'den Hale Ceylan Barlas'a açıklama yaptı.

Cihan Nacar, Şevval Şahin’in kesin olmamakla birlikte sağlık sebebiyle estetik olduğunu belirtti ve konuya açıklık getirdi.

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SAĞLIK SEBEBİYLE ESTETİK OLDU!

İşte Cihan Nacar’ın açıklaması:

“Estetikli olduğuna dair çıkan haberleri gördüğüm anda tüm fotoğraflarını inceledim. Henüz Şahin ile konuşmadım ama fotoğraflara baktığınızda vücudunda sadece burnunda estetik olduğunu gördüm. Ve estetiği sağlık için yaptırdığını düşünüyorum. Kaldı ki dudakta botoks, kalçada ya da göğüste estetik gördüğümüzde kurul olarak hemen eledik. Çünkü bir güzellik yarışmasında sağlık hariç estetik kabul edilemez.”

Cihan Nacar yarışmaya katılanların geniş bir özgeçmiş hazırladığını, hepsini tek tek incelediklerini ama Şevval Şahin’in gelen fotoğraflarında da estetiksiz halinin olmadığını da sözlerine ekledi: “Şevval aslında çok iyi bir model. London Fashion Week’te defalarca yürümüş, tasarımcıların peşinden koştuğu bir model. Yine söylüyorum sağlık sorunu için yaptırdığını düşündüğüm için de tacının elinden alınması söz konusu değil!”

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sevgilisi basmıştır parayı jüriye , almıştır tacı . çünkü burası TÜRKİYE
Dudaklarında botoks nasıl botoks yokmus bastan asagı estetik guzelı olmus haksızlık tacı elın den alınmalı kaldı Kı her burun estetıgı saglık için yapılmıyor begenmdıgı için yaptıranda var
Tasarımcılar peşinden koşuyordur doğru. Ama kovalamak için.
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