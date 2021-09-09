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Miss Turkey 2021 üçüncüsü kim oldu? Miss Turkey 2021 üçüncüsü Şira Sahilli kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne?

09.09.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle takip edilen ve Türkiye'nin en güzel kızlarının seçilmiş olduğu Miss Turkey 2021 yarışmasının finali dün akşam 8 Eylül Çarşamba günü gerçekleşti. Final gecesinde sıralama ve kazanan kişiler de belli oldu. Şira Sahilli Miss Turkey 2021'de 3. seçildi. Peki Miss Turkey 2021 üçüncüsü Şira Sahilli kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? İşte merak edilenler...

Miss Turkey 2021 üçüncüsü kim oldu? Miss Turkey 2021 üçüncüsü Şira Sahilli kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne?

Miss Turkey 2021 yarışmasının finali sonrası sıralamaya giren yarışmacılar da belli oldu. Dilara Korkmaz birinci, Cemrenaz Turhan ikinci olurken Şira Sahilli Miss Turkey 2021'de 3. seçildi. Peki Miss Turkey 2021 üçüncüsü Şira Sahilli kimdir, mesleği ne?

ŞİRA SAHİLLİ KİMDİR?

İlgiyle takip edilen Miss Turkey 2021 üçüncüsü Şira Sahilli, Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisidir.

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21 yaşında ve 1.78 boyunda olan tescilli güzel İstanbul’da hayatını sürdürüyor.

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Dilara Korkmaz'ın 1. olduğu yarışmada, Cemrenaz Turhan 2. olurken, Şira Sahilli 3. oldu. Dilara Korkmaz Türkiye'yi Miss World'de, 2. olan Cemrenaz Turhan ise Miss Universe’de temsil edecek. 3. seçilen Şira Sahilli de Türkiye'yi Miss Supranational’da temsil etmiş olacak.

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MİSS TURKEY 2021 BİRİNCİSİ DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

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Dilara Korkmaz 23 yaşındadır ve Ankara Üniversitesi Finans Bölümü'nde yüksek lisans yapmaktadır. Miss Turkey adaylarından Korkmaz'ın boyu 1.77 cm. Yarışmaya katılan Dilara Korkmaz'ın 2010 senesinde 4. olan Dilay Korkmaz'ın kardeşi olduğu biliniyor.

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İşte 3. olan Şira Sahilli'nin bazı sosyal medya paylaşımları:

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