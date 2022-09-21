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Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında? Eğitim durumu ne?

21.09.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunumunu Berfu Yenenler'in üstlendiği, jüri koltuğunda Pınar Altuğ, Demet Şener gibi isimlerin bulunduğu Miss Turkey 2022 yarışması geçtiğimix gün büyük finalle son buldu. Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say tacını, Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'dan aldı. Peki Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir? İşte merak edilenler...

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında? Eğitim durumu ne?

Miss Turkey 2022'nin birincisi Nursena Say oldu. Bununla beraber Nursena Say hakkında internette yapılan araştırmalar hız kazandı. Peki Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir? İşte detaylar...

NURSENA SAY KİMDİR?

1998 doğumlu Nursena Say 24 yaşındadır.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir?

1.80 boyundadır.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir?

Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde aldı.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir?

Yarışmada 19. numaraydı.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir?

Instagram'da 'nursenasay' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir?

16 bin takipçisi bulunuyor.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir?

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Anahtar Kelimeler:
Miss Turkey
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
memlekette ne güzeller var bunları cebinden çıkarır ama nasıl birinci olmuşlar bunları seçmişler

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