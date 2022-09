Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında? Eğitim durumu ne?

Miss Turkey 2022'nin birincisi Nursena Say oldu. Bununla beraber Nursena Say hakkında internette yapılan araştırmalar hız kazandı. Peki Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir? İşte detaylar...

NURSENA SAY KİMDİR?

1998 doğumlu Nursena Say 24 yaşındadır.

1.80 boyundadır.

Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde aldı.

Yarışmada 19. numaraydı.

Instagram'da 'nursenasay' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

16 bin takipçisi bulunuyor.