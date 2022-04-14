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Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den olay yatak pozu! "Bir eclair yenir"

14.04.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken Şevval Şahin 'ekler' ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımıyla takipçileri tarafından ti'ye alınmış ve dalga konusu olmuştu. Yediği ekler'i paylaşan ancak ekler'i Fransızca ismiyle yazan Şahin'den gönderme niteliğinde bir yatak pozu geldi.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den olay yatak pozu! "Bir eclair yenir"

Geçtiğimiz senelerde katıldığı Miss Turkey 2018 yarışmasında birincilik elde etmiş olan Şevval Şahin, ekler yediği görüntüleri paylaşarak sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü isim, paylaşımında Türkçe 'ekler' olarak yazılan kelimeyi 'eclair' olarak yazmış ve yaptığı paylaşım takipçiler tarafından ti'ye alınmıştı.

ELEŞTİRİLERE YATAK POZUYLA GÖNDERME YAPTI!

Yapılan eleştirilere sitem eden Şevval Şahin, yine sosyal medya üzerinden yaptığı yeni bir paylaşımda "Şimdi tüm problem ekler'i İngilizce ve Fransızca'da olduğu gibi eclair diye yazdım diye mi?" ifadesini kullanmıştı.

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FRANSIZCA YAZMASI ELEŞTİRİLMİŞTİ, FRANSA'YA GİTTİ

Şahin, gündemi sallayan olay sonrası bu kez Fransa'ya seyahate gitti.

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Fransa'da çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Şevval Şahin'den, kendisine yapılan eleştirilere bir gönderme de geldi.

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"PARİS'E GELMİŞKEN BİR 'ECLAİR' YENİLİR AMA"

Ünlü manken, ekler paylaşımına göndermede bulunarak yatakta çekildiği bir pozu "Paris'e gelmişken bir eclair yenilir ama. Ok, I stop" ifadeleriyle paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin
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