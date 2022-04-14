Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den olay yatak pozu! "Bir eclair yenir"

Geçtiğimiz senelerde katıldığı Miss Turkey 2018 yarışmasında birincilik elde etmiş olan Şevval Şahin, ekler yediği görüntüleri paylaşarak sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü isim, paylaşımında Türkçe 'ekler' olarak yazılan kelimeyi 'eclair' olarak yazmış ve yaptığı paylaşım takipçiler tarafından ti'ye alınmıştı.
Yapılan eleştirilere sitem eden Şevval Şahin, yine sosyal medya üzerinden yaptığı yeni bir paylaşımda "Şimdi tüm problem ekler'i İngilizce ve Fransızca'da olduğu gibi eclair diye yazdım diye mi?" ifadesini kullanmıştı.
Şahin, gündemi sallayan olay sonrası bu kez Fransa'ya seyahate gitti.
Fransa'da çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Şevval Şahin'den, kendisine yapılan eleştirilere bir gönderme de geldi.
Ünlü manken, ekler paylaşımına göndermede bulunarak yatakta çekildiği bir pozu "Paris'e gelmişken bir eclair yenilir ama. Ok, I stop" ifadeleriyle paylaştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum