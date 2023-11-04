Miss Turkey güzeli Şevval Şahin son pozlarıyla olay yarattı! Bakan bir daha baktı

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Verdiği röportajlar ve iddialı tarzı ile dikkat çeken ünlü isim bu defa son pozlarıyla adından söz ettirdi.

Bir markanın fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçen Şahin, siyah gömlek ve siyah iç çamaşırı ile pozlar verdi. Ünlü ismin son gönderisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü ismin cesur pozlarına; 'Muazzam görünüyorsun', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum', 'Parlayan bebek' gibi yorumlar yapıldı.

Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.

Modellik yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.







