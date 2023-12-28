Miss Turkey güzeli Şevval Şahin süper minisiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Her açıklamasıyla gündem olan Şevval Şahin cesur tarzından ödün vermiyor. 24 yaşındaki ünlü model özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa süper mini deri eteğiyle poz verdi.

Zebra desenli bir kazak giyen Şevval Şahin deri mini eteğiyle dikkat çekti. Ünlü ismin Zebra emojisiyle paylaştığı bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Şahin'e; 'Çok güzelsin', 'Bu nasıl bir güzellik', 'En güzel kadın', 'Çok tatlı ve naif görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Daha önce yaşadığı fırtınalı ilişkileriyle de epey konuşulan Şevval Şahin son olarak İş İnsanı Murat Kazancıoğlu ile olan birlikteliğini sonlandırdı.

Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.

Modellik yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.









