Eskiyen valizinize "Elveda!" yeni valizinize "Merhaba!" deyin! Yeni yol arkadaşınız olmaya aday birbirinden kaliteli valiz çeşitleri

Yolda olmak, anılar biriktirmek, farklı kültürleri keşfetmek… Bunlar, hayatımızın en değerli anlarından. Bu anların tadını çıkarırken yanınızda taşıdığınız valizin de bu deneyime uygun olması önemli. Seyahat deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak hafif yapısı ve sağlam malzemesi ile her anınızda size eşlik edecek bir yol arkadaşı arıyorsanız sizin için özel bir seçki hazırladık. İşte karşınızda her biri kendine özgü tasarım ve özelliklere sahip, seyahatlerinizi mükemmel kılacak 10 farklı valiz seçeneği!

1. Her an hazır, her an enerjik: United Colors of Benetton Büyük Boy Valiz

Renkli ve enerjik tarzınızı yansıtan bir valiz arıyorsanız, United Colors of Benetton tam size göre! Kırmızı, mavi, yeşil, sarı, siyah ve gri renkleri bulunan valizin büyük, orta ve kabin boy olmak üzere farklı boyutta alternatifleri de bulunuyor. Sadece renkli tasarımıyla değil aynı zamanda su geçirmemesi ve dayanıklı yapısıyla da beğeni kazanan yüksek kaliteli malzemelerle üretilen Benetton marka valiz, seyahatlerinizde uzun ömürlü kullanım sunmasının yanında hafif yapısı ile rahat seyahat etmeyi sağlayan bir tasarıma sahip.

Kullanıcı yorumları

“Rengi ve kalitesi gayet iyi. Satıcısı Amazon olandan aldım diğerlerine pek güvenmiyorum açıkçası.”

“Son derece sağlam bir ürün. Tavsiye ederim.”

2. Uzun ömürlü bir seyahat arkadaşı: National Geographic Unisex Orta Boy Valiz

National Geographic Unisex Valiz sadece eşyalarınızı değil aynı zamanda macera ruhunuzu da taşıyan bir yol arkadaşı. Doğayı ve keşfi sevenler için mükemmel bir tercih olan bu valiz modeli yüksek kaliteli malzemesi ile zorlu şartlara karşı direncini artırarak seyahatlerinizde güvenilirliği temin ediyor. Geniş iç hacmi ise paketleme konusundaki endişelerinizi ortadan kaldırıyor. Unisex tasarımı ile herkesin tercihi olan National Geographic Unisex Valiz seyahatlerinizi unutulmaz kılacak bir tasarıma sahip.

3. Seyahatlerinizde yeni bir dönem başlıyor: Coral High Kabin Boy Valiz

Coral High Valiz, sadece şıklığı değil aynı zamanda fonksiyonelliği ile de dikkat çekiyor. Hafif yapısı, seyahatlerinizde size özgürlük ve rahatlık sunan valiz darbelere, çizilmelere ve diğer dış etkenlere karşı dayanıklı olan %100 akrilonitril bütadien stiren malzemesi ile uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Kabin boyutlarına uygunluğu (16 inç) ile sık sık uçakla seyahat edenler için ideal bir tercih olan Coral High Valiz hem şehir içi hem de şehir dışı maceralarınız için hazır. Siyahtan pembeye, maviden sarıya 9 renk alternatifi bulunan, 360 derece dönen tekerleklere ve 2 kademeli çekçek sisteme sahip bavul iç hacmi ve özel bölmeleriyle seyahatlerinizi daha organize hale getiriyor.

Kullanıcı yorumları

“Çok beğendim. Yorum olmadığı için tereddüt ettim ama siyah kaliteli bir ürün geldi. İki günlük konaklama seyahati için ideal, şık bir ürün.”

“Rengi fazla buradayım diye bağırıyor ama yine de güzel. Daha kullanmadım fakat sağlam görünüyor, iç bölmeler de kullanışlı.”

4. Eski valizinizi geride bıraktıracak: Pierre Cardin 04PC6500 Büyük Boy Valiz

Lila, aqua, mercan ve sarı renk alternatiflerine sahip Pierre Cardin marka valiz, estetiği ve işlevselliği bir araya getiriyor. Sadece göz alıcı tasarımıyla değil aynı zamanda sağlamlığı ve dayanıklılığıyla da öne çıkan valiz hafif ancak dayanıklı malzemelerle üretilerek seyahatlerinizde uzun yıllar boyunca size eşlik edecek bir tasarıma sahip. Büyük, orta ve kabin boy seçenekleri, su geçirmez yapısı, boyunuza göre ayarlanabilen çek çek sistemi ve 360 derece dönebilen tekerlekleri ile şehir içi kaçamaklardan uzun tatillere kadar her yolculuğunuzun eşlikçisi bir valiz.

Kullanıcı yorumları

“İndirimdeyken Amazon'dan satın aldım. Pierre Cardin olduğu için çok bir yorum yapmama gerek yok aslında. Valizler inanamayacağınız şekilde hafif ama aynı şekilde çok sağlam. Yani dışına dokunduğunuzda sertliği fark ediyorsunuz. Kaliteli malzemeden yapmışlar. İçi de çok güzel, kumaşı vs. kaliteli. Büyük olan valizden 2 tane satın aldım. Cumartesi sipariş ettim, salı günü elime ulaştı.”

“Ürün çok şık öncelikle. Tekerleklerin dönüş kabiliyeti, fermuar kilit seçeneği olması çok güzel. Çekme aparatı da boya göre ayarlanabiliyor. Kabin boy valize ihtiyacı olan varsa kesinlikle öneririm.”

5. Seyahatlerinizin vazgeçilmezi olacak: Samsonite Unisex S'Cure Valiz Orta Boy Valiz

Seyahat denildiğinde akla gelen güvenilir markalardan ilki olan Samsonite’ın bu valizi 69 santimetrelik boyuta (29.5 x 49 x 68.5 cm) ve yolculuklarınızda güvenle seyahat etmenizi sağlayan tsa kilidine sahip. Olağanüstü dayanıklılığı ve sertliği ile bilinen polipropilen malzemeden üretilen Samsonite marka valiz siyah rengiyle de her tarza uygun bir renge sahip. Kıyafetlerinizi düzenli bir şekilde yerleştirmenizi sağlayan işlevsel bölmelere sahip valiz 4.2 kilogramlık ağırlığıyla, aşamalı çek çek sistemi ve su geçirmez yapısıyla seyahatlerinizi konforlu bir şekilde geçirmenize yardımcı olur.

Kullanıcı yorumları

“Piyasadaki en ucuzu değil ama muhtemelen en iyisi. Fazlasını harcayın ve 20 yıl rahatlıkla dayanabilecek harika bir çantaya sahip olun.”

“Bu Samsonite valizi, çok dayanıklı bir çantanın tüm gereksinimlerini karşılıyor. Amazon'dan uygun fiyata ve hızlı teslimatla aldım. Satın alma işleminden çok memnunum!”

6. Her adımda konfor: Delsey Paris Ordener Unisex Kabin Boy Valiz

Bavulunuzun uzun ömürlü olması kadar güvende olması da sizin için önemli bir kriterse Delsey Paris markasının bu valiz modeli tam da size göre. Olağanüstü dayanıklılığa ve sertliğe sahip polipropilen malzemeden üretilen Delsey Paris marka valiz olası hırsızlık olaylarını önlemeyi sağlayan tsa kilidine sahip. Antrasit renk valiz, 2.3 kilogram ağırlığı ve 55 x 35 x 26 boyutlarıyla seyahatlerinizde her açıdan kolaylık sağlar. Hareket etme şeklinize uyum sağlayan çift tekerleklere sahip bavul üst ve yan tarafında bulunan tutamaçları ile işlevsel bir tasarım sağlıyor. İçi tamamen astarlı olan bavulun kullanışlı iç bölmeleri her an tüm eşyalarınızı elinizin altında kılarken yolculuğunuz sırasında kıyafetlerinizin bozulmasını önleyen sabitleme kayışları seyahatlerinizi daha organize hale getiriyor.

7. Seyahat severlerin favorisi: BiggDesign Moods Up Büyük Boy Valiz

BiggDesign Moods Up Valiz, çarpıcı antrasit, mavi ve pembe renkleri ve dayanıklılığı konusunda öne çıkan bir seçenek. Kaliteli malzeme ve sağlam dikişleriyle sizinle birlikte uzun yıllar boyunca seyahat edecek bir bavul olan BiggDesign Moods Up’ın kabin (20 inç), orta (24 inç) ve büyük (28 inç) boy alternatifleri bulunuyor. Hafif tasarımı sayesinde taşıma kolaylığının yanında size daha fazla eşya koyma kapasitesi sunan valizin kilit sistemi de mevcut. Geniş iç hacmiyle eski valizinizi aratmayacak bu yeni yol arkadaşınız seyahatlerinizi unutulmaz kılacak.

Kullanıcı yorumları

“Ürünün malzeme kalitesi, renkleri, kullanışlılığı fiyatına göre gayet iyi. Bende aynı ürünün büyük boyu da var. Ayrıca küçük hediyeler için de çok teşekkür ederim.”

“Valizle 2 kere seyahat ettim. Gayet kullanışlı ve kaliteli, efsane fiyatlar ödemeniz gerek yok. Tam bi F/P ürünü. Yorum yoktu ben aldığımda belki birilerine yardımcı olur yorumum.”

8. Her tarza hitap eden: Kipling Spontaneous Üniseks Kabin Boy Valiz

Kipling Spontaneous hafif yapıya sahip olmasının yanı sıra sağlam malzemesi ile günlük kullanıma ve seyahatlere dayanıklı bir çözüm sunuyor. Siyah rengiyle her tarza uyan bavul geniş iç hacmi ve farklı bölmeleriyle her türlü kıyafet ve aksesuarınızı rahatça ve otrganize bir şekilde taşımanıza olanak tanıyor. Kolay sürmeyi sağlayan tekerlek yapısı ve ayarlanabilir çek çek sistemi seyahatlerinizde size konfor sağlıyor. Su itici özelliğiyle farklı hava koşullarına rahatlıkla uyum sağlayan bavul tsa kilidi sayesinde seyahatleriniz sırasında güvenle yolculuk etmenize yardımcı oluyor.

Kullanıcı yorumları

“Daha az kapasiteli bir çanta bekliyordum ama aksine çok pratik. Fermuarlı dış cebi sayesinde pek çok eşyayı alabiliyor. Beklentilerimin üzerinde bir satın alma.”

“Kapasitesi büyük, bölümleri yerleştirmeyi kolaylaştırıyor, harika bir şekilde sürülüyor ve çok hafif. Basitçe harika!”

9. Dayanıklılık ve şıklık bir arada: MÇS V305 Kabin Boy Valiz

MÇS V305 Valiz zorlu koşullara dayanıklı inanılmaz sağlam ve sert bir plastik olan polipropilen malzeme kullanılarak üretiliyor. Şık ve kullanışlı bir ürün olan valiz 2,8 kg ağırlığı ve 36 x 22 x 55 cm boyutlarıyla özellikle de sadece el bagajı hakkı bulunan seyahatler için ideal bir seçenek. Sağlam fermuarlara ve 360 derece dönebilen 8 tekerlekli sisteminin yanında MÇS bavul yumuşak ve ergonomik tutamaçlara ve ayarlanabilir şifreli kilitleme ve güvenlik sistemine sahip. Kaliteli iç astarı ile de eşyalarınızı yolculuk süresince bozulmadan, zarar görmeden rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Bavulunda dayanıklılık ve stil arayanlara hitap eden MÇS bavul seyahatleriniz için her an hazır, her an şık!

10. Bir bavuldan daha fazlası: Eastpak Strapverz Kabin Boy Valiz

Kompakt tasarımı ve sağlam malzemeye sahip Eastpak Strapverz Valiz, pratik ve kullanışlı tasarımıyla sizi birçok açıdan etkileyecek detaylara sahip. İki fermuarlı ön cebi, eşyalarınızı düzenli bir şekilde taşımanıza olanak tanıyan yerleşik bir düzenleyicisi bulunan iki bölmeli geniş iç hacmi ve dayanıklı malzemesiyle öne çıkan bu valiz seyahatlerinizi kolaylaştırıyor. Dayanıklı alüminyum metal bölümleri bulunan Eastpak marka valiz 2.53 kg ağırlığı ve 32.5 x 24 x 51 cm boyutunun yanında koruyucu kilitlere sahip dönen tekerlek sistemiyle yolculuk sırasında her anlamda rahat etmenizi sağlıyor. TSA üç basamaklı şifreli kilit sistemi ile eşyalarınızın her daim güvende olmasını sağlayan bavul aynı zamanda sırt çantası olarak kullanılması açısından da büyük avantaj sağlıyor.

Kullanıcı yorumları

“Sırt çantası olarak da kullanılabilen iyi bir çanta bulmak zordur. Omuz askılarının kalitesi konusunda şüphelerim vardı ama 30 yıllık garanti sayesinde içim rahatladı. Kauçuk tekerlekler sessiz kaymayı sağlar. Çok pratik, eşyalarınızı düzenlemeniz için 2 büyük bölme var.”

“Kabin yolculuğu için son derece pratik, çok amaçlı tekerlekli çanta ve sırt çantası. İşte sonunda tatil için mükemmel bir çanta!”

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.