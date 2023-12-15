Ev temizliğini kablolardan kurtarıyoruz! Grundig ve Philips'in en sevilen iki dikey süpürgesini karşılaştırdık

Günümüzde ev temizliği, teknolojinin getirdiği yenilikler ile birleşerek daha kolay ve hızlı bir hale geliyor. Kablosuz dikey süpürgeler de bu konuda çığır açan süpürge türleri arasından öne çıkıyor. Hafif yapısı, uzun pil ömrü ve akıllı özellikleriyle temizlik rutininizi kolaylaştıran Grundig VCP 3930 2'si 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge ve Philips XC7043/01 Speed Pro Max Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge temizlik deneyiminizi daha pratik ve zahmetsiz hale getiriyor. Detaylı karşılaştırmamızda her iki ürünün benzersiz özelliklerini inceleyerek karşılaştırdık. Hangi modelin sizin ihtiyaçlarınıza daha uygun olduğunu keşfetmek için Grundig VCP 3930 ve Philips XC7043/01 kablosuz dikey süpürge karşılaştırma yazımızı okuyabilirsiniz.

Grundig VCP 3930 Kablosuz Dikey Süpürge

Grundig’in VCP 3930 model kablosuz dikey süpürgesi ev temizliğindeki zorlukları ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir temizlik cihazı. 150 Watt güçlü motoru, çift katmanlı filtre sistemi ve yüksek toz tutma kapasitesi ile evinizdeki bütün tozları yakalayarak temizlikte üstün bir performans sunuyor. 2.76 kg ağırlığıyla hafif bir yapıya sahip Grundig VCP 3930 Kablosuz Dikey Süpürge odadan odaya kolayca taşınabilen ve kullanımı son derece pratik olan bir dikey süpürge. 42 dakikaya kadar kesintisiz çalışma süresi sunarak kesintisiz bir temizlik deneyimi sağlayan Grundig markasının bu dikey süpürge modeli el süpürgesi olarak kullanılabilirliği ile de dikkat çekiyor.

Başlık türü ve emiş gücü: 150 watt gücünde performans gösteren motoru ve kuru emiş türünde temizlik yapan Grundig VCP 3930 toz, saç ve evcil hayvan tüylerinin kolayca fark edilmesini ve temizlenmesini sağlayan LED ışıklı turbo başlığı sayesinde derinlemesine temizlik yapma imkanı sunuyor.

Batarya ve şarj süresi: 5 saatte şarj olan ve 42 dakikaya kadar kesintisiz kullanım süresi sunarak ev temizliğini pratik hale getiren Grundig VCP 3930, 25,2 V lityum iyon tipi pile ile enerji verimliliği ve uzun süreli performansı bir araya getiriyor.

Toz tankı kapasitesi ve filtre: Grundig VCP 3930 çift katmanlı filtre sistemi ve 0.7 litrelik geniş toz haznesi kapasitesiyle toz tankını daha az sık boşaltmayı gerektirerek uzun süreli bir temizlik sağlıyor. Bunun yanında tek elle temizlenebilen haznesi sayesinde daha hijyenik bir temizlik imkanı da sunuyor.

Tasarım: Dikey süpürge ve el süpürgesi şeklinde iki farklı kullanım türüne sahip olan Grundig VCP 3930 dikey süpürge formunda fırçaları sayesinde tüm yüzeylerde etkili bir temizlik sağlarken el süpürgesi formundayken ulaşılması zor olan koltuk kenarı ve dar alanlarda yüksek performanslı bir temizlik sağlıyor. 2.76 kilogramlık hafif yapısı ve ergonomik tasarımıyla kullanımı kolaylaştırırken şarj istasyonuyla da temizliği düzenli ve pratik hale getiren Grundig VCP 3930 şık ve kullanıcı dostu bir dikey süpürge.

Kullanıcılar ne diyor?

“Sipariş teslimatı oldukça özenliydi. Ürün oldukça hafif sizi yormuyor. Rahatlıkla halı vs. temizliyor ve masa sandalye altlarında da oldukça kıvrak şekilde temizliyor. Bence gündelik kısa temizlikler için ideal bir fiyat performans ürünü.”

“Eşime aldım hediye olarak, paramız buna yetti ama şunu söyleyeyim diğer markalara o fiyatları vermenize gerek yok, turbo modu sizi rahatlıkla tatmin edecektir.”

Philips XC7043/01 Speed Pro Max Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge

Çıkarılabilir el tipi ünite ile kolayca 2'si 1 arada bir cihaza dönüşen Philips XC7043/01 Şarjlı Dik Süpürge sahip olduğu özelliklerle teknoloji ve performansı mükemmel bir uyumla bir araya getiriyor. Tek şarjla 65 dakikaya kadar çalışabilen Philips XC7043/01, PowerCyclone 8 teknolojisi ile uzun süre yüksek emiş gücü sağlarken siklon ve üçlü filtreleme sistemiyle daha detaylı bir temizlik sunuyor. Hafif ve şık tasarıma sahip Philips XC7043/01 akıllı dijital ekranıyla da ev temizliğinde yüksek performans ve kullanım kolaylığı sunan bir dikey süpürge.

Başlık türü ve Emiş Gücü: Kuru emiş türünde temizlik yapan Philips XC7043/01 Speed Pro Max, PowerCyclone 8 teknolojisi ile ev temizliğinde daha uzun süre ve daha yüksek emiş performansı sunuyor. Turbo başlığı ile evcil hayvan tüylerini dahi etkili bir şekilde süpürürken 360° emiş başlığı ile toz ve kirleri her yönden yakalayarak temizlik işlemini maksimum verimle tamamlamaya yardımcı olur.

Batarya ve şarj süresi: Yüksek performanslı 25,2 V lityum iyon tipi pile sahip olan Philips XC7043/01, 5 saatlik şarj süresiyle kesintisiz 65 dakikaya kadar kullanım süresi sunuyor. Philips XC7043/01 Şarjlı Dik Süpürge tek bir şarjla eco modda 65 dakika, normal modda 30 dakika ve turbo modda 21 dakika çalışabiliyor.

Toz tankı kapasitesi ve filtre: Temizlediğiniz alandaki partikülleri ayırarak temizleme yapan siklon filtreye ve yalnızca temiz havanın motora girmesini sağlayan üçlü filtre sistemi ile daha uzun süre ve daha yüksek hava akışı sunan Philips XC7043/01, 0.6 litrelik toz haznesiyle temizliğe ara vermeden devam etme olanağı sunuyor.

Tasarım: Philips dikey süpürge 2.73 kilogramlık hafif tasarımı ve duvara monte edilebilen şarj özelliğinin yanında görünmeyen toz, tüy, saç ve kırıntıları ortaya çıkaran LED başlığı sayesinde temizliği en üst düzeye çıkarıyor. Filtreyi temizleme zamanı geldiğinde size haber veren akıllı dijital ekranı ile hızı ve pil kullanımını anlık olarak gösteren Philips XC7043/01, hijyenik boşaltma haznesiyle de tozların etrafa saçılmasını önleyerek kolay ve hijyenik bir temizlik sağlıyor. Bunun yanında esnek ve manevra kabiliyeti yüksek bir dikey süpürge olması sayesinde alçak mobilyaların altına bile kolaylıkla ulaşabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürünü uzun süredir kullanıyoruz. Normal süpürgeyi kullanmayı bıraktık neredeyse. Çekiş gücü ilk günkü gibi gayet iyi. Şarjı uzun gidiyor ev 200 m2 ve yetiyor. Işığın aydınlatması çok iyi gece ışıkları kapatıp süpürgenin aydınlatmasını açıp süpürmek insanı rahatlatıyor. Ürün hafif kullanımı rahat. Tek yıldız kırdım o da ince uzun ucu olmadığı için. Bu uca gerçekten ihtiyaç oluyor.”

“Elektrikli süpürgemi tozlu rafa kaldıran bir ürün. Çekiş kuvveti olsun, ergonomik tasarımı olsun, elinizin hemen altında bulunan anında çalıştırıp kullanılabilir olması olsun ve en önemlisi ışıklı başlığının bütün tozu ve kiri göstermesi olsun acil alınması gereken bir ürün.”

Hangi kablosuz şarjlı dikey süpürgenin sizin için daha uygun olduğunu görmek için Grundig VCP 3930 ve Philips XC7043/01 Speed Pro Max’ın benzer ve farklılıklarını karşılıklı inceleyebileceğiniz detaylı karşılaştırma tablomuza göz atmanızı tavsiye ederiz:

Özellikler Grundig VCP 3930 Philips XC7043/01 Emiş Türü Kuru Kuru Şarj Süresi 5 saat 5 saat Çalışma Süresi 42 dakika 65 dakika Toz Haznesi Var Var Toz Kapasitesi 0.7 Litre 0.6 Litre Filtrasyon Sistemi Çift katmanlı Üç katmanlı Ağırlık 2.76 kg 2.73 kg Ses seviyesi 71-80 dBA 84 dBA LED Işık Var Var Motor Tipi DC BLDC

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