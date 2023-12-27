BİM'e Kumtel airfryer geliyor! Uygun fiyatıyla dikkat çeken cihazı sizin için inceledik

Airfryerlar, son yıllarda en popüler mutfak aletleri arasında yer alıyor. Klasik fritöz yöntemlerine göre çok daha sağlıklı bir alternatif sunan airfryerlar, kullanıcı dostu özellikleri ve birçok avantajıyla dikkat çekiyor. Sağlıklı beslenmeyi tercih eden ve yağ tüketimini azaltmak isteyen kişiler için ideal bir seçenek olan airfryerlar içinde fiyat performans ürünü olarak öne çıkan bazı modeller yer alıyor. Kumtel'in 5,5 litrelik airfryer modeli de onlardan biri!

29 Aralık Cuma günü, Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan BİM'e gelecek olan Kumtel airfryer şimdiden alışveriş severlerin radarına girdi! Kumtel airfryer alınır mı, cihazın öne çıkan özellikleri nedir, kullananlar memnun mu gibi soruların yanıtlarına yer verdiğimiz bu içerikte ürünün detaylı incelemesini yaptık. Haydi gelin birlikte keşfedelim.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

26 - 29 Aralık 2023 tarihli BİM Aktüel indirim kataloğunu daha önce duyurmuştuk!

Kataloğun en çok dikkat çeken ürünlerinden biri Kumtel airfryer oldu!

Fiyat performans ürünü airfryer arasında kullanıcı memnuniyeti açısından en üst sıralarda yer alan Kumtel, 5,5 litrelik airfryer modeliyle adından sıkça söz ettiriyor. Piyasadaki onca airfryer modeli içinde uygun fiyatıyla öne çıkan cihazın performansın nasıl olduğunu büyük merak konusu. Gelin bu cihazı yakından inceleyelim, alınır mı yoksa alınmaz mı birlikte karar verelim!

Tam bir fiyat performans ürünü: Kumtel Air Fryer Yağsız Fritöz HAF-01, Siyah

Kumtel Air Fryer HAF-01, geleneksel fritöz yöntemlerine göre çok daha az yağ kullanarak kızartma işlemi gerçekleştirir. Bu sayede sağlıklı ve hafif bir şekilde kızartma yapabilmenize olanak tanır. Cihaz, istediğiniz sıcaklığı ve pişirme süresini ayarlamak için kullanıcı dostu kontrol düğmelerine sahiptir. İhtiyaçlarınıza ve tercihinize göre sıcaklığı 80-200°C arasında, zamanı ise 0-30 dakika arasında ayarlayabilirsiniz. 2,5 litrelik geniş bir pişirme kabine sahip olan ürünle aynı anda daha fazla yiyecek hazırlayabilirsiniz. Çipura, mantı, tavuk kanadı gibi çeşitli yiyecekleri aynı anda kızartabilirsiniz. Sadece kızartma değil, aynı zamanda ısıtma ve pişirme işlemleri için de kullanılabilen cihazla tavuk, çeşitli etler, sebzeler ve deniz ürünlerini lezzetli bir şekilde pişirebilirsiniz. Çıkarılabilir ve anti yapıştırıcı özellikli pişirme tepsisi sayesinde temizlik işlemi oldukça kolaylaşır. Pişirme tepsisi ve sepeti kolayca çıkarılabilir ve elde ya da bulaşık makinesinde yıkanabilir. Aşırı ısınmaya karşı otomatik olarak kapanarak güvenli bir kullanım sağlar. Ayrıca cihazın dış yüzeyi ısınmaz, bu da yanma riskini azaltır. Kumtel Air Fryer HAF-01 modeli, siyah renkte modern ve şık bir tasarıma sahiptir. Mutfağınıza sofistike bir görünüm katar.

Sonuç olarak, Kumtel Air Fryer HAF-01, yağsız kızartma ve diğer pişirme işlemleri için ideal bir seçenektir. Ayarlanabilir sıcaklık ve zaman, geniş kapasite, kolay temizlik ve güvenlik özellikleriyle mutfakta kullanımı pratik ve keyiflidir. Airfryer, sağlıklı beslenmeyi tercih eden ve hafif yemekler hazırlamak isteyen herkes için ideal bir mutfak aletidir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Daha almadınız mı? Çok mükemmel, ikinci almam bu."

"Fiyat performans ürünü. Annem çok beğendi. Gerçekten güzel iş çıkarıyor, patatesi geçtim, biber bile çok harika oldu."

"Ürün gayet sağlam bir şekilde elime ulaştı fakat fatura gelmedi."

"Ürün gayet güzel kullanışlı. Tek sıkıntısı ısı eşit bir şekilde dağılmadığı için pişirme esnasında 10 dakikada bir açıp karıştırmanız gerekiyor. Yoksa yemeğin üstü yanıyor alt kısmı ise pişmiyor. Ancak genel manada kullanışlı. Ayrıca üst kısmındaki süre ve ısı dereceleri de pek doğru değil. Büyüklüğü ideal 4 kişilik bir aile için bir akşam yemeği çıkarabilecek düzeyde."

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.





