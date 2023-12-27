HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. BİM'e Kumtel airfryer geliyor! Uygun fiyatıyla dikkat çeken cihazı sizin için inceledik

BİM'e Kumtel airfryer geliyor! Uygun fiyatıyla dikkat çeken cihazı sizin için inceledik

27.12.2023 15:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM'in bu hafta yayınlanan 26 - 29 Aralık 2023 Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nda en çok dikkat çeken ürünlerden biri de Kumtel airfryer oldu. 29 Aralık Cuma gününden itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünün öne çıkan özelliklerini ve kullanıcılarının yorumlarını sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik. "Kumtel airfryer alınır mı?" diye düşünüyorsanız, yanıtı burada! İşte detaylar!

BİM'e Kumtel airfryer geliyor! Uygun fiyatıyla dikkat çeken cihazı sizin için inceledik

Airfryerlar, son yıllarda en popüler mutfak aletleri arasında yer alıyor. Klasik fritöz yöntemlerine göre çok daha sağlıklı bir alternatif sunan airfryerlar, kullanıcı dostu özellikleri ve birçok avantajıyla dikkat çekiyor. Sağlıklı beslenmeyi tercih eden ve yağ tüketimini azaltmak isteyen kişiler için ideal bir seçenek olan airfryerlar içinde fiyat performans ürünü olarak öne çıkan bazı modeller yer alıyor. Kumtel'in 5,5 litrelik airfryer modeli de onlardan biri!

29 Aralık Cuma günü, Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan BİM'e gelecek olan Kumtel airfryer şimdiden alışveriş severlerin radarına girdi! Kumtel airfryer alınır mı, cihazın öne çıkan özellikleri nedir, kullananlar memnun mu gibi soruların yanıtlarına yer verdiğimiz bu içerikte ürünün detaylı incelemesini yaptık. Haydi gelin birlikte keşfedelim.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

26 - 29 Aralık 2023 tarihli BİM Aktüel indirim kataloğunu daha önce duyurmuştuk!

BİM'e Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge geliyor! BİM'e Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge geliyor!

Kataloğun en çok dikkat çeken ürünlerinden biri Kumtel airfryer oldu!

bimaktuel

Fiyat performans ürünü airfryer arasında kullanıcı memnuniyeti açısından en üst sıralarda yer alan Kumtel, 5,5 litrelik airfryer modeliyle adından sıkça söz ettiriyor. Piyasadaki onca airfryer modeli içinde uygun fiyatıyla öne çıkan cihazın performansın nasıl olduğunu büyük merak konusu. Gelin bu cihazı yakından inceleyelim, alınır mı yoksa alınmaz mı birlikte karar verelim!

Tam bir fiyat performans ürünü: Kumtel Air Fryer Yağsız Fritöz HAF-01, Siyah

Adsız tasarım - 2023-12-27T145610.607

Kumtel Air Fryer HAF-01, geleneksel fritöz yöntemlerine göre çok daha az yağ kullanarak kızartma işlemi gerçekleştirir. Bu sayede sağlıklı ve hafif bir şekilde kızartma yapabilmenize olanak tanır. Cihaz, istediğiniz sıcaklığı ve pişirme süresini ayarlamak için kullanıcı dostu kontrol düğmelerine sahiptir. İhtiyaçlarınıza ve tercihinize göre sıcaklığı 80-200°C arasında, zamanı ise 0-30 dakika arasında ayarlayabilirsiniz. 2,5 litrelik geniş bir pişirme kabine sahip olan ürünle aynı anda daha fazla yiyecek hazırlayabilirsiniz. Çipura, mantı, tavuk kanadı gibi çeşitli yiyecekleri aynı anda kızartabilirsiniz. Sadece kızartma değil, aynı zamanda ısıtma ve pişirme işlemleri için de kullanılabilen cihazla tavuk, çeşitli etler, sebzeler ve deniz ürünlerini lezzetli bir şekilde pişirebilirsiniz. Çıkarılabilir ve anti yapıştırıcı özellikli pişirme tepsisi sayesinde temizlik işlemi oldukça kolaylaşır. Pişirme tepsisi ve sepeti kolayca çıkarılabilir ve elde ya da bulaşık makinesinde yıkanabilir. Aşırı ısınmaya karşı otomatik olarak kapanarak güvenli bir kullanım sağlar. Ayrıca cihazın dış yüzeyi ısınmaz, bu da yanma riskini azaltır. Kumtel Air Fryer HAF-01 modeli, siyah renkte modern ve şık bir tasarıma sahiptir. Mutfağınıza sofistike bir görünüm katar.

Sonuç olarak, Kumtel Air Fryer HAF-01, yağsız kızartma ve diğer pişirme işlemleri için ideal bir seçenektir. Ayarlanabilir sıcaklık ve zaman, geniş kapasite, kolay temizlik ve güvenlik özellikleriyle mutfakta kullanımı pratik ve keyiflidir. Airfryer, sağlıklı beslenmeyi tercih eden ve hafif yemekler hazırlamak isteyen herkes için ideal bir mutfak aletidir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Daha almadınız mı? Çok mükemmel, ikinci almam bu."

  • "Fiyat performans ürünü. Annem çok beğendi. Gerçekten güzel iş çıkarıyor, patatesi geçtim, biber bile çok harika oldu."

  • "Ürün gayet sağlam bir şekilde elime ulaştı fakat fatura gelmedi."

  • "Ürün gayet güzel kullanışlı. Tek sıkıntısı ısı eşit bir şekilde dağılmadığı için pişirme esnasında 10 dakikada bir açıp karıştırmanız gerekiyor. Yoksa yemeğin üstü yanıyor alt kısmı ise pişmiyor. Ancak genel manada kullanışlı. Ayrıca üst kısmındaki süre ve ısı dereceleri de pek doğru değil. Büyüklüğü ideal 4 kişilik bir aile için bir akşam yemeği çıkarabilecek düzeyde."
Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

 Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

 Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

 Kaliteli ses deneyimini fiyat performansla birleştiren kulaklıklar!

Kaliteli ses deneyimini fiyat performansla birleştiren kulaklıklar!

 Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda zirvede

Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda zirvede

 Karizmatikliğini arşa çıkarmak isteyen beyler buraya! İşte bu yılın en iyi erkek parfümleri

Karizmatikliğini arşa çıkarmak isteyen beyler buraya! İşte bu yılın en iyi erkek parfümleri

 Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri kumtel yağsız fritöz
İş birliği İçerikleri
"Ayaklarım hiç ısınmıyor!" diyenlere sıcak tutma garantili çoraplar

"Ayaklarım hiç ısınmıyor!" diyenlere sıcak tutma garantili çoraplar

Kaliteli ses deneyimini fiyat performansla birleştiren kulaklıklar!

Kaliteli ses deneyimini fiyat performansla birleştiren kulaklıklar!

Hem pratik hem bütçe dostu Türk kahvesi makineleri burada!

Hem pratik hem bütçe dostu Türk kahvesi makineleri burada!

Mutfağınızda, banyonuzda pratiklik ve hijyen sağlayacak en iyi kağıt havlu çeşitleri

Mutfağınızda, banyonuzda pratiklik ve hijyen sağlayacak en iyi kağıt havlu çeşitleri

BİM'e Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge geliyor!

BİM'e Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge geliyor!

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Tümünü Gör
Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Kullanıcı dostu, işlevsel! 2023'ün en beğenilen elektronik mutfak aletleri burada

Kullanıcı dostu, işlevsel! 2023'ün en beğenilen elektronik mutfak aletleri burada

Evlilik yolu göründü! Aile tanışmasında ne alınır?

Evlilik yolu göründü! Aile tanışmasında ne alınır?

İster kendinize alın ister sevdiklerinize hediye edin!

İster kendinize alın ister sevdiklerinize hediye edin!

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

İşvereni etkilemenin en hızlı yolu! Beyler iş görüşmesinde ne giymeli?

İşvereni etkilemenin en hızlı yolu! Beyler iş görüşmesinde ne giymeli?

Tümünü Gör
İşvereni etkilemenin en hızlı yolu! Beyler iş görüşmesinde ne giymeli?

İşvereni etkilemenin en hızlı yolu! Beyler iş görüşmesinde ne giymeli?

Bilgisayarınızın ses performansını arşa çıkaracak hoparlörler

Bilgisayarınızın ses performansını arşa çıkaracak hoparlörler

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Yılbaşını evde sevdiklerinizle geçirecekseniz bu liste tam size göre!

Yılbaşını evde sevdiklerinizle geçirecekseniz bu liste tam size göre!

"Evde hijyen ve düzen benden sorulur!" diyenler için seçtik

"Evde hijyen ve düzen benden sorulur!" diyenler için seçtik

İlk adım atıldı, heyecan dorukta ve şimdi sıra geldi kombin seçimine!

İlk adım atıldı, heyecan dorukta ve şimdi sıra geldi kombin seçimine!

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
"Ayaklarım hiç ısınmıyor!" diyenlere sıcak tutma garantili çoraplar

"Ayaklarım hiç ısınmıyor!" diyenlere sıcak tutma garantili çoraplar

Kaliteli ses deneyimini fiyat performansla birleştiren kulaklıklar!

Kaliteli ses deneyimini fiyat performansla birleştiren kulaklıklar!

Hem pratik hem bütçe dostu Türk kahvesi makineleri burada!

Hem pratik hem bütçe dostu Türk kahvesi makineleri burada!

Mutfağınızda, banyonuzda pratiklik ve hijyen sağlayacak en iyi kağıt havlu çeşitleri

Mutfağınızda, banyonuzda pratiklik ve hijyen sağlayacak en iyi kağıt havlu çeşitleri

BİM'e Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge geliyor!

BİM'e Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge geliyor!

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kullanıcı dostu, işlevsel! 2023'ün en beğenilen elektronik mutfak aletleri burada

Kullanıcı dostu, işlevsel! 2023'ün en beğenilen elektronik mutfak aletleri burada

Bakan Mehmet Fatih Kacır, "biliyor muydunuz?" diyerek paylaştı: "Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakmayı başardı"

Rakiplerini geride bırakmayı başardı

Taslak kuralları NPPA duyurdu: Çin'den 'çevrim içi oyun' kararı!

Çin'den 'çevrim içi oyun' kararı!

GTA 6'nın (GTA VI) görüntülerini sızdıran hacker'a "süresiz hastane cezası"

GTA 6'nın (GTA VI) görüntülerini sızdıran hacker'a "süresiz hastane cezası"

Türk astronotun uzaya gidiş tarihi ertelendi! Bakan Kacır, sosyal medya hesabından duyurdu

Türk astronotun uzaya gidiş tarihi ertelendi!

Fiyat performans ürünü bluetooth kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri sizin için seçtik

Kaliteli ses deneyimini fiyat performansla birleştiren kulaklıklar!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.