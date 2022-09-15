MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Miss Turkey yarışmacısı Nursena Say kimdir? Miss Turkey 2022 Nursena Say kaç yaşında ve mesleği nedir?

Miss Turkey yarışmacısı Nursena Say kimdir? Miss Turkey 2022 Nursena Say kaç yaşında ve mesleği nedir?

15.09.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey yarışmasının bu seneki finalistleri dikkat çekti. 20 finalist de göz kamaştırıcı güzellikte. 20 Eylül tarihinde yapılacak olan büyük finale katılan isimlerin arasında oyuncu Ece Aydemir de bulunuyor. Adaylar arasında yer alan bir isim de Nursena Say oldu. Peki Miss Turkey yarışmacısı Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

Miss Turkey yarışmacısı Nursena Say kimdir? Miss Turkey 2022 Nursena Say kaç yaşında ve mesleği nedir?

Miss Turkey 2022 adayları ve en iyi 20 finalisti açıklandı. Önceki akşam ön eleme gerçekleşti ve katılan 100 kişi arasında seçilmiş olan isimler bir kez daha jüri karşısına çıkmış olacak. Peki Miss Turkey yarışmacısı Nursena Say kimdir?

MİSS TURKEY NURSENA SAY KİMDİR?

Nursena Say, Miss Turkey 2022'de 19 numarada yarışıyor.

Favoriler arasında gösterilen Miss Turkey finalisti Nursena Say, 24 yaşındadır.

1.80 boyundaki Nursena Say, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirmiştir.

NURSENA SAY INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Nursena Say'ın Instagram kullanıcı adı @nursenasay'dır. Genç kızın 2,641 takipçisi bulunmaktadır.

MİSS TURKEY KAZANANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Miss Turkey 2022 yarışması için büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü gerçekleşecek ve İstanbul'daki lüks bir otelde düzenlenecek. Geçtiğimiz senenin kazanan isimlerinden Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, etkinliğin sonunda Miss World, Miss Universe ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek olan haleflerine taç takmış olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayat Bilgisi'nin Kopil'i bakın kimle evlendiHayat Bilgisi'nin Kopil'i bakın kimle evlendi
İnce ince Yasemince'nin Sürahi Nine'sinin son halini görenler şok geçirdi! İnce ince Yasemince'nin Sürahi Nine'sinin son halini görenler şok geçirdi!
Kocası paylaştı! Olay olunca sildiKocası paylaştı! Olay olunca sildi
Anahtar Kelimeler:
Miss Turkey yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!

AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!

Hadise'den olay boşanma açıklaması! Mehmet Dinçerler'den takı kararı

Hadise'den olay boşanma açıklaması! Mehmet Dinçerler'den takı kararı

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

Yarışmayla ilgili sırrı ağzından kaçırdı! "Bunu söylememem gerekiyordu"

Yarışmayla ilgili sırrı ağzından kaçırdı! "Bunu söylememem gerekiyordu"

Buraya kadar! Mesut Özil'de beklenen oldu...

Buraya kadar! Mesut Özil'de beklenen oldu...

Miss Turkey adayları belli oldu! 2 ünlü isim de var

Miss Turkey adayları belli oldu! 2 ünlü isim de var

İlginizi Çekebilir

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.