Miss Turkey yarışmacısı Nursena Say kimdir? Miss Turkey 2022 Nursena Say kaç yaşında ve mesleği nedir?

Miss Turkey 2022 adayları ve en iyi 20 finalisti açıklandı. Önceki akşam ön eleme gerçekleşti ve katılan 100 kişi arasında seçilmiş olan isimler bir kez daha jüri karşısına çıkmış olacak. Peki Miss Turkey yarışmacısı Nursena Say kimdir?

MİSS TURKEY NURSENA SAY KİMDİR?

Nursena Say, Miss Turkey 2022'de 19 numarada yarışıyor.

Favoriler arasında gösterilen Miss Turkey finalisti Nursena Say, 24 yaşındadır.

1.80 boyundaki Nursena Say, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirmiştir.

NURSENA SAY INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Nursena Say'ın Instagram kullanıcı adı @nursenasay'dır. Genç kızın 2,641 takipçisi bulunmaktadır.

MİSS TURKEY KAZANANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Miss Turkey 2022 yarışması için büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü gerçekleşecek ve İstanbul'daki lüks bir otelde düzenlenecek. Geçtiğimiz senenin kazanan isimlerinden Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, etkinliğin sonunda Miss World, Miss Universe ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek olan haleflerine taç takmış olacak.

