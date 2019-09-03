Mynet Trend

Miyelom hastaları hijyenik beslenmeli ve hijyenik yaşamalıdır!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 03.09.2019 10:55 | Son Güncelleme

Kemik iliği kanser türlerinden biri olan multipl miyelomu, bağışıklık sisteminin antikor üreten plazma hücrelerinden kaynaklanan bir kemik iliği tümörü olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldız Aydın, multiple miyelom hastalığının kesin nedenlerinin bilinmediğinin altını çizdi.

Miyelom hastaları hijyenik beslenmeli ve hijyenik yaşamalıdır!

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği’nin bu sene başlattığı “Lösemi ise Bir Çaresi Var” farkındalık kampanyası dahilinde gerçekleştirdiği bilgilendirme çalışmalarında miyelom konusuna dikkat çekiyor.

Miyelom kanserinin kötü sosyal koşullar ve obezite ile ilişkisinin bulunduğunu anlatan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Aydın sözlerine şöyle devam etti, “Miyelom çoklu organ hasarlarına yol açan bir hastalıktır. Sık rastlanılan belirtileri arasında; kansızlık, kemik ağrıları, kırıklar, sık tekrarlayan solunum yolu ve üriner sistem enfeksiyonları, şiddetli sırt ve bel ağrıları, akut ve kronik böbrek yetersizlikleri sıralanabilir.

Klinik belirtilerle beraber miyelom kuşkusu oluştuğunda kan, idrar ve kemik iliği biyopsi incelemeleri ile tanı konulabilir.

MİYELOM HASTALARI HİJYENİK YAŞAMALIDIR

Miyelom hastası olan kişiler için özel bir beslenme türü yoktur, Tedavi sürecinde alınan ilaçları etkileyecek bazı gıdalar bulunmaktadır. Bunlarhastaya hekimi tarafından belirtilmelidir. Bunun dışında miyelom hastalarının dikkat etmesi gereken en önemli nokta hijyenik ve dengeli beslenmeleridir.. Taze, günlük pişmiş gıdalar tüketmelidir. Pişmemiş işlenmiş et ve güvensiz sakatatlardan uzak durmalıdır.

Beslenme dışında miyelom hastalarının yaşam alanları da hijyenik olmalıdır. Enfeksiyonlardan korunmak için kalabalık içinde gerektiği zaman maske kullanılmalıdır.

Aktif çalışma hayatı olan hastalar, belirtilen koşullar sağlandığında kendilerini zorlamayacak şekilde çalışmaya devam edebilirler. Ancak tedavi boyunca istirahat önemlidir. Yürüyüş gibi hafif egzersizler yapılabilir.

MİYELOM ONKOLOJİK TEDAVİ OLANAKLARININ EN ETKİLİ OLDUĞU HASTALIKLARDAN BİRİ

Onkolojik tedavilerin en etkili olduğu hastalıklardan biri miyelomdur. Miyelom hastalığının bir çaresi var. Son 20 yıl içinde miyelom yapısını ve büyüme özelliklerini hedef alan birçok yeni etkili akıllı ilaçlar gelişmiştir. Bu yeni akıllı ilaçlar ve uygun hastalarda otolog kök hücre destekli yüksek doz kemoterapiler ile hastalığıntedavisinde etkili sonuçlar alınmaktadır.

Miyelom tedavisinde de onkolojik tedavilerde görülen halsizlik, yorgunluk, bulantı gibi genel yan etkiler görülebilir. Tüm tedaviler deneyimli doktor kontrolü ile yürütülmeli, tedaviyi yürüten doktorun önerilerine uyulmalı ve beklenmedik bir durumda doktora başvurulmalıdır.” dedi.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Kepçe kulak sorunu okul hayatını olumsuz etkiliyorKepçe kulak sorunu okul hayatını olumsuz etkiliyor
Günlük yaşamda ve ilişkilerimizde büyük tehlike: HissizleşmekGünlük yaşamda ve ilişkilerimizde büyük tehlike: Hissizleşmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
miyelom hastalığı kemik iliği kanseri multipl miyelom

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbullular dikkat! Çok kuvvetli geliyor

İstanbullular dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Mustafa Cengiz'den Falcao itirafı

Mustafa Cengiz'den Falcao itirafı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Bu hastalık yaşlanmayla birlikte ortaya çıkıyor

Dikkat! Bu hastalık yaşlanmayla birlikte ortaya çıkıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi...

Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi...

Canan Karatay'ın tavsiyesine itiraz geldi: Felç riski artar

Canan Karatay'ın tavsiyesine itiraz geldi: Felç riski artar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kepçe kulak sorunu okul hayatını olumsuz etkiliyor

Kepçe kulak sorunu okul hayatını olumsuz etkiliyor

Günlük yaşamda ve ilişkilerimizde büyük tehlike: Hissizleşmek

Günlük yaşamda ve ilişkilerimizde büyük tehlike: Hissizleşmek

Anne ve babalara merdiven altı kırtasiye ürünü uyarısı!

Anne ve babalara kokulu kırtasiye ürünü uyarısı!

Gaita testi ile vücudun tüm DNA'sı çözülebiliyor

Gaita testi ile vücudun tüm DNA'sı çözülebiliyor

Kalp ve damar hastalıklarından korunmak için beslenmeye dikkat!

Kalp ve damar hastalıklarından korunmak için beslenmeye dikkat!

Plaj ve havuz sakatlıklarına dikkat!

Plaj ve havuz sakatlıklarına dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.