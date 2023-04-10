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Mobilya ve Dekorasyon mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Mobilya ve Dekorasyon bölümü mezunları iş imkanları nelerdir?

29.03.2023 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite hazırlık döneminde öğrenciler sınava hazırlanırken aynı zamanda okumak istedikleri bölümler hakkında da araştırmalar yaparlar. Özellikle günümüzde bu araştırmalar yapılırken iş imkanlarının neler olduğu da göz önünde bulundurulur. Türkiye’de pek çok üniversite ve pek çok bölüm bulunduğundan dolayı hemen her alanda iş sahibi olabilmek mümkündür.

Mobilya ve Dekorasyon mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Mobilya ve Dekorasyon bölümü mezunları iş imkanları nelerdir?

Tercih dönemlerinde araştırması yapılan bölümlerden biri de Mobilya ve Dekorasyon bölümüdür. Her türlü mobilya ve aksesuar sanatı için talep gören bölümlerden biri olan Mobilya ve Dekorasyon bölümü mobilya sektörü ve bu sektörde kullanılan malzemelerin eğitimini verildiği bölümdür. Adından da anlaşılacağı gibi her türlü mobilya ve dekorasyona fayda sağlayacak bu bölüm ilgili olanlar için okuması da oldukça eğlenceli bölümler arasında yer alır.

Mobilya ve Dekorasyon Bölümü nedir?

Mobilya ve Dekorasyon bölümü her türlü mobilya ve dekorasyona fayda sağlayacak olan ürünlerin; tasarım, planlama ve üretim teknolojileri üzerine hakim olacak bütün süreçlerin takibini gerçekleştirmek amacıyla kurulan bir bölümdür. Bu bölümde mobilya ve dekorasyon ile ilgili oluşabilecek tüm sorunlara çözüm üretebilecek bireyle yetiştirilmesi amaçlanır. Mobilya ve Dekorasyon bölümünde aynı zamanda mobilya, lif kevha doğrama, kaplama, kereste ve yonga üretimlerinde endüstri üreticisinin hazırlamış olduğu üretim programını uygulayan kişiler yetiştirmek için eğitim verilir.

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Mobilya ve Dekorasyon bölümü eğitim süresi kaç yıl ?

Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler bölüm araştırması yaparken özellikle bazı konuları merak ederler. Mobilya ve Dekorasyon bölümü eğitim süresi 2 yıl olan bir ön lisans eğitim programından oluşur. Bu bölüme girmek isteyen öğrenciler TYT sınavına girmeli ve TYT puan türü ile tercih yapmalıdır. Bütün ön lisans programlarında olduğu gibi Mobilya ve Dekorasyon bölümünde de baraj puanı 150 puandır. Sık sık tercih edilen Mobilya ve Dekorasyon bölümünde öğrenciler eğitim hayatları boyunca pek çok dersten sorumlu olur. Mobilya ve Dekorasyon bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Tasarı Geometri
  • Mobilya Üretiminde Temel İşlemler
  • Ağaç İşleme Teknikleri
  • Ağaç Malzeme Teknolojisi
  • Ağaç Yüzey Süslemeciliği
  • Temel Mobilya Tasarımı
  • Klasik Mobilya Tasarımı
  • Konut Mekan Tasarımı
  • Bilgisayar Destekli Tasarım
  • Tutkallar ve Tutkallama Teknikleri
  • İşyeri Mekan Tasarımı
  • Masif Mobilya Tasarımı
  • Ahşap Yüzey Süslemeciliği
  • Seri Üretim Teknikleri

Bunlar ve bunlara benzer geneli pratik bilgiye dayalı olan dersleri 4 yarıyıllık eğitim hayatları içinde başarı ile tamamlamaya yükümlü olan öğrenciler dersleri başarı ile tamamlarlar ise Mobilya ve Dekorasyon Ön lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Ön lisans programından mezun olan öğrenciler 2 yıllık eğitim hayatlarını 4 yıllık lisans seviyesine yükseltme imkanına da sahip olurlar. 4 yıllık eğitim almak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'na girerek almış oldukları puan sonucunda; Orman Endüstri Mühendisliği, İç Mimari ve Çevre Tasarımı gibi bölümlere geçiş yapabilirler.

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Mobilya ve Dekorasyon mezunları ne iş yapar?

Mobilya ve Dekorasyon bölümünden mezun olan kişiler genellikle mobilya ve dekorasyon malzemelerinin tasarımından pazarlanmasına kadar her türlü süreçle ilgili bilgi sahibi olurlar. Bu yüzden bu bölümden mezun olan kişiler farklı kurum ya da kuruluşlarda görev alma imkanına sahip olurlar:

  • Endüstri ürünlerinin tasarımcıları tarafından hazırlanan tasarım ya da üretim projelerini incelerler.
  • Üretimde çalışacak olan bireylerin niteliklerini ve aynı zamanda sayılarını belirlerler.
  • Çalışmaların genel planlara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlarlar.
  • Üretilecek olan eşyaların projelerini çizerler ya da hazır projeleri inceleyerek yapılması gereken değişiklikler varsa değişiklikleri yaparlar.
  • Üretim için gerekli olan malzeme listesi çıkarırlar ve maliyet hesaplarını hazırlayıp malzeme siparişlerini verirler.
  • Eşya modellerine bakarak yapılacak parçaları belirleyip önceden hazır bir hale getirirler.
  • Ahşap malzemeleri keserek, oyarak veya yontarak mobilya parçaları yaptırırlar.
  • Parçaları projeye uyumlu olacak bir şekilde birleştirip var olan pürüzleri giderirler ve cilalatarak aksesuarlarının takılmasını sağlarlar.
  • Çevrelerinde olan sanayi kuruluşlarını takip ederek oluşan teknolojik gelişmelerden haberdar olabilmek için çaba sarf ederler.
  • Üretimde ve tasarımda kullanılan alet ve ekipmanların onarımlarını ve bakımlarını yaptırırlar.
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Mobilya ve Dekorasyon mezunları endüstriyel olarak mobilya üreten ve ayrıca ağaçla çalışan bütün endüstri kuruluşlarında ve inşaat sektöründe çalışma imkanına sahiptirler. Kendi iş yerlerini açma imkanları da bulunan Mobilya ve Dekorasyon mezunları iş imkanları arasında ahşap koruma maddeleri, tutkal, cila ve boya üretimi yapan ve bunlara bağlı yan sanayi alanlarında tekniker olarak çalışma olanağı da bulunur. Mobilya ve Dekorasyon bölümünü tercih etmek isteyen kişilerin çalışma ortamları genellikle fabrika ve atölyelerdir. Çalışma ortamlarında talaş tozları, vernik, boya ve cila kokuları olur. Genellikle ayakta çalışılan bir iş olduğundan dolayı bölümü tercih etmek isteyenler çalışma ortamlarını da göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca hem ofis hem de imalathanelerde çalışılan bölümde uğraş konusu birinci derece malzemeler olur.

Mobilya ve Dekorasyon mezunları nerelerde Çalışır?

Mobilya ve Dekorasyon mezunları gerek kamu kurum ve kuruluşlarında gerekse özel sektöre bağlı olan kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahip olur. Mobilya ve Dekorasyon mezunu olan teknikerler kariyerlerine üretim ya da pazarlama odaklı olan pek çok alanda devam edebilirler. Almış oldukları teknik tasarım eğitimleri sayesinde alan dışı bir tercih yapıp kariyerlerine farklı alanlarda yön verme imkanları da olan bölüm mezunları Orman Bakanlığına bağlı olan çeşitli kurumlarda da çalışabilirler. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen bölüm mezunları Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan almış oldukları puan ile tercih yapabilirler.

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Mobilya ve Dekorasyon mezunlarının kamuda iş olanakları olduğundan daha fazla özel sektörde iş olanakları bulunur. Küçük ve orta ölçekli olan işletmeler ve özel iş yerlerinde çalışabilirler. Gelişen teknoloji ile küçük parçalar daha kısa zaman içinde daha kaliteli yapıldığı için mobilya ürünlerinin de çeşitlenmesine ve üretimin hızlanmasına katkı sağlamıştır. Böylece çeşitlenme arttığı ve üretim hızlandığı için mesleğin gelişimi olumlu olarak etkilenmiştir. Mobilya ve Dekorasyon mezunlarının özel sektörde iş olanakları ve hem de kamuda iş olanaklarının şu şekilde sıralanması mümkündür:

  • Çeşitli devlet kurumları
  • Mobilya üretim fabrikaları
  • İl özel idareleri
  • Kereste endüstrisi
  • İç mimari büroları
  • Prefabrik ev yapım firmaları
  • Mobilya satışı yapan mağazalar
  • Üniversiteler
  • Dekorasyon markaları
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Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmenliği

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