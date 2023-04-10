Matematik mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Matematik bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Sayısal bölümler arasında üniversite tercihlerinde en çok tercih edilen bölümlerden biri olan Matematik bölümü okuması son derece zevkli bir bölümdür. Terci dönemi yaklaştığı zaman bölüm araştırması yapan öğrenciler Matematik bölümü ile ilgili birçok konu araştırırlar. Özellikle iş imkanları konusunda araştırmalar yapanlar mezun olduktan sonra ki çalışma imkanlarını merak ederler. Türkiye'nin pek çok önde gelen üniversitesinde yer alan Matematik bölümünün insan doğasında da önemli bir yeri bulunur.

Matematik Bölümü nedir?

Matematik bölümü sayısal veriler ile beraber analiz yapma ve görsel destekli hesaplamalar yapmayı sağlayan bir bölümdür. İnsan doğasına en çok yararı olan bilim dalları arasında yer alır. Problemleri istatiksel, mantıksal ve sayısal yollar ile çözmeyi amaçlayan bilim dalı olan Matematik bölümünde şekiller ve desenler ön plandadır. Gerçek dünyada meydana gelen problemleri çözmek için de yararlı olan matematik geçmişten günümüze kadar hesaplama içeren tüm çalışmalara verilen genel isim olarak bilinir. Oldukça geniş kapsamlı bir bilim dalı olduğundan dolayı yıllar geçtikçe matematiğin alt dalları da ortaya çıkmıştır. Matematik bölümü, geometrik şekiller ve sayısal veriler ile beraber hesaplamalar yapmak ve buna yönelik matematik bilimine hakim olan bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuş olan bir bölümdür. Matematik bölümünün en temel amacı hesaplamaları kolay bir şekilde gerçekleştirme ve sayısal alanlara hakim olabilmektir.

Matematik bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Üniversitelerin Fen Bilimleri ve Mühendislik fakültelerinde yer alan Matematik bölümü hakkında araştırma yapan öğrencilerin merak ettiği bazı konular bulunur. Matematik bölümü üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitimi verilen bir bölümdür. Sayısal bölümler arasında yer alan bu bölümü tercih edebilmek için sayısal alandan sınava girilmesi gerekir. Türkçe olarak eğitim verilen Matematik bölümünde sayısal puan türü ile öğrenci alınır. Öğrenciler 4 yıllık eğitim hayatları boyunca sayısal anlamda eğitimler alır. Matematik bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir:

Analiz

Doğrusal Cebir

Soyut Matematik

İleri Matematik

Sonlu ve Ayrık Matematik

Diferansiyel Denklemler

Sayılar Teorisi

Mühendislik için Hesaplamaya Giriş

Programlamaya Giriş

Geometrik Analitik

Cebir Lineer

Uygulamalı Matematik

Fizik Laboratuvarı

Matematik Genel

Bunlar ve benzerleri olan daha pek çok dersten sorumlu olan öğrenciler eğitim hayatları boyunca matematik ile ilgili birçok şey öğrenirler. Matematik bölümünde özellikle son yıllarda yükselmekte olan yazılım sektörüne yüzeysel bir şekilde de olsa bir giriş söz konusu olur. Bunun sebebi ise yazılımın temelini oluşturan algoritma hesaplamalarının matematik gerektirdiğidir. 4 yıllık eğitim süresi boyunca bütün derslerden başarılı bir şekilde mezun olan öğrenciler Matematik Bölümü Lisans Diploması almaya hak kazanır.

Matematik Mezunları ne iş yapar?

Günümüzde pek çok işte bazı matematikçiye ihtiyaç duyulur. Matematik bölümünden mezun olanlar, işletme, mühendislik, bilim ve inşaat alanında çalışma olanağına sahip olurlar. Lisans bölümler arasında bulunan Matematik bölümünde öğrenciler eğitim hayatları boyunca olasılık, analiz, pratiklik, istatistik gibi konularda kendilerini geliştirir. Bu alanlarda kendilerini geliştiren bölüm mezunlarının iş imkanları da buna göre şekillenir. Çalışma hayatında başarılı olmak için en çok dikkat edilmesi gereken konu kendini geliştirme konusu olduğundan dolayı matematik mezunları gerek eğitim gerekse iş hayatında kendini geliştirmelidir. Matematik mezunları ne iş yapar şu şekilde sıralanabilir:

ARGE, lojistik, üretim, pazarlama ve benzeri alanlarda oluşan bir takım sorunları çözmek için matematik temel ilke ve tekniklerini uygularlar.

Çalıştıkları kurumun bilgisayar ve ağ sistemini gözden geçirirler ve sorunsuz bir şekilde çalışması için bazı teknikler geliştirirler.

Laboratuvarlar, uzay bilimi, işletme ve atom enerjisi gibi pek çok alanda matematik metotlarını uygularlar.

Matematiksel kavramlar, cebir, geometri gibi konularda araştırmalar yaparlar.

Matematik bölümünü tercih etmeden önce bireylerin bu bölümü okumaya yatkın olup olmadığına da dikkat edilmelidir. Matematik bölümünde okumak isteyenlerin öncelikle ekip çalışmasına yatkın kişiler olması gerekir. Dikkatli ve sabırlı olmayı bilenler ve yaratıcı bir kişiliğe sahip olanlar için matematik bölümü okumak oldukça zevklidir. Ayrıca matematik bölümü mezunlarının çalışma hayatında daha başarılı olabilmeleri için düşünme ve karar yetisinin de gelişmiş olması lazım.

Matematik mezunları iş imkanları konusunda geniş bir alana sahip olduğundan dolayı bireylerin ayrıca kendilerini geliştirmeleri de önemli konular arasında yer alır. Pek çok iş sahasında çalışma imkanı bulan bölüm mezunları finans kuruluşlarında da çalışabilirler. Hemen her kurum matematik bölümünden mezun olan bir kişiye ihtiyaç duyduğundan dolayı bu bölümden mezun olanlar pek çok alanda çalışma imkanına sahip olur.

Matematik mezunları nerelerde çalışır?

Matematik bölümünden mezun olanların sektörel olarak iş alanları oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler öncelikle hangi sektörde çalışma istediğini düşünmeli ve onun araştırmasını yapmalıdır. Matematik bölümü mezunlarının çalışma alanlarının en başında bankalar gelir. Bankaların muhasebe veya vezne bölümlerinde çalışabilen mezunlar hemen her sektörde kendilerine iş bulabilme imkanına sahip olur. Matematik mezunlarının kamuda iş olanakları arasında ilk sıralarda matematik öğretmenliği bulunur. Öğretmen olmak isteyen bölüm mezunları formasyon eğitimi aldıktan sonra Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek kamuda öğretmen olabilirler. KPSS sınavından yeterli miktarda puanı aldıktan sonra tercih etmek istedikleri iller ve okullar arasında tercihlerini yapabilirler.

Matematik mezunlarının özel sektörde iş olanakları da oldukça fazladır. Finans kuruluşları da dahil olmak üzere pek çok sektör matematik mezunlarına ihtiyaç duyar. Matematik bölümü mezunları çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda veri tabanı yöneticisi, iş analisti, analiz ve raporlama uzmanı, muhasebeci, bilgi teknolojileri uzmanı ve web yazılım uzmanı olarak çalışma olanağına sahip olur. Matematik bölümünde mezun olanların hem özel sektörde hem de kamuda iş olanaklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Üretim/İmalat

Bankalar

Finans

ARGE

Dershane ve kurslar

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumları

Holdingler

Endüstrideki Teknik Bürolar

Telekomünikasyon

İnternet

Şirketlerin muhasebe ve operasyon departmanları

Araştırma Laboratuvarları

Çeşitli özel sektörler

Eğitim

Pazarlama

Pazar Araştırma Şirketleri

Devlet Su İşleri

Devlet İstatistik Enstitüsü

Pek çok sektörde iş imkanına sahip olan bölüm mezunları isterlerse üniversitede öğretim üyesi ve araştırma görevlisi gibi görevlerde de çalışabilirler. Çalışma alanı oldukça geniş bir yelpazeye sahip olduğundan dolayı matematik bölümü en çok tercih edilen bölümlerden biridir.